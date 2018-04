Torrent ajorna el debat d’investidura per la “vulneració de drets del Tribunal Suprem”

El president del Parlament, Roger Torrent, ha decidit ajornar el debat d'investidura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat, que estava convocat per a demà. Torrent ha pres aquesta decisió davant la decisió del Tribunal Suprem (TS) que torna a impedir a l'expresident de l'ANC la possibilitat de sotmetre's al debat d'investidura malgrat la resolució del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. El president ha convocat una mesa extraordinària demà a dos quarts d'onze del matí per donar resposta a la "vulneració de drets del Tribunal Suprem".

Torrent va proposar Sànchez com a candidat el passat dissabte 7 d'abril després de comprovar que era el diputat de la cambra amb més suports per poder ser investit. Dilluns va convocar el ple i va enviar un escrit al magistrat del TS Pablo Llarena perquè prengués les mesures necessàries per garantir el dret de Sànchez a participar a la investidura, en compliment de la resolució del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides del 23 de març, que insta l'estat espanyol a "prendre totes les mesures necessàries" per garantir els drets polítics del diputat.

En l'escrit, el president afirmava que "la concessió de les mesures cautelars per part del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides implica una obligació de resultat per a tots els poders de l'Estat i exigeix que s'habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre's al debat d'investidura". I afegia que "en el cas que el Tribunal Suprem no complís la resolució es produiria un dany irreparable als drets polítics del diputat Jordi Sànchez i l'estat espanyol incompliria les seves obligacions internacionals". Com a resposta a la negativa, el president ha convocat per a demà a dos quarts d'onze del matí una reunió extraordinària de la mesa per abordar les actuacions polítiques i legals que se'n puguin derivar.