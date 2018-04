Llarena denega a Sànchez assistir al ple i admet que ho fa per evitar que sigui investit

La recomanació del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides per garantir els drets polítics de Jordi Sànchez no ha sigut suficient per canviar el criteri del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ha tornat a denegar al candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, assistir al ple d'investidura convocat pel president del Parlament, Roger Torrent, demà, a la cambra catalana. Li denega també participar-hi per via telemàtica. El magistrat no s'aferra al risc de fuga, sinó que manté que hi ha risc de reiteració delictiva perquè si fos president de la Generalitat el seu mandat "podria orientar-se cap al trencament de l'ordre constitucional".

En altres paraules, Llarena argumenta en una interlocutòria de 54 pàgines que no el pot deixar assistir a la sessió d'investidura precisament per evitar que pugui ser nomenat president, amb el risc de reiteració ampliat que hi hauria si fos així. El magistrat continua desenvolupant la seva teoria que l'"atac a l'ordre constitucional" està "en desenvolupament" i no ha acabat amb l'inici del procediment judicial, ni amb el 155, ni amb les eleccions al Parlament. Llarena cita abastament fragments del 'Llibre blanc de la transició nacional' en els quals s'al·ludia als límits de la capacitat de l'Estat per restringir el dret a decidir de Catalunya, i a l'eventual intervenció de mediadors estrangers o d'agents europeus. Amb això, Llarena pretén demostrar que l'estratègia d'internacionalització que estan duent a terme alguns dels polítics processats en la causa demostra la seva tesi que el xoc no ha acabat.

El magistrat indica altres indicis de reiteració, com l'"existència d'un context polític en el qual concorren encara sectors que defensen explícitament que s'ha d'aconseguir la independència de Catalunya de manera immediat" i "que aquests sectors s'ajusten a un pla de secessió que preveu abordar il·legalment una legislatura constituent". Sobre el compromís de Sànchez de mantenir-se dins del marc constitucional, el jutge considera que "no es pot eludir que el Sr. Sànchez ha revalidat el seu objectiu delictiu integrant-se en una candidatura que proclama precisament continuar exercint el mètode d'actuació que s'enjudicia" per desacreditar-lo.

Sobre la resolució de l'ONU, Llarena argumenta que el seu compliment no és vinculant per a la justícia espanyola, i reprotxa a la defensa que no traduís al castellà el text, que es va emetre originalment en anglès.

En un escrit presentat dimarts, l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, sol·licitava la posada en llibertat del candidat, que li concedís un permís penitenciari per anar presencialment al ple o bé que se li permetés intervenir per videoconferència, una nova possibilitat que no havia inclòs en la petició presentada perquè pogués assistir al primer ple —també denegat—, el del 12 de març. Llavors Llarena ja va rebutjar les peticions adduint "risc de reiteració delictiva".

Ara, en el nou escrit, la defensa aprofitava per recordar a Llarena la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU del 23 de març, en què s'insta el govern espanyol a prendre mesures cautelars per garantir els seus drets polítics. Torrent també va enviar una carta a Llarena dilluns, després de convocar oficialment el ple per divendres a les 10 h, on li recordava que té intactes tots els seus drets polítics.

El Parlament prepara un acte simbòlic per demà

La decisió de Llarena obliga ara Torrent a decidir què fa amb el ple de demà. Tal com avançava ahir l'ARA, s'està preparant un acte simbòlic al Parlament, en cap cas un ple, com sí va passar amb la investidura de Jordi Turull després que el jutge del Suprem denegués els permisos.

Tant Junts per Catalunya com ERC ja tenien coll avall que Llarena no el deixaria presentar i ara han de decidir si activen el pla D o bé s'esperen a veure primer com evoluciona el tema de Sànchez a nivell internacional i si és possible fer una reforma de la llei de presidència per tornar a presentar Puigdemont com a candidat. En una entrevista a la Cadena SER, Torrent ja ha avançat aquest dijous que apel·laria a organismes internacionals si Llarena no permetia a Sànchez assistir al ple.

Jordi Sànchez continuarà així a Soto del Real. De fet, Llarena ja va demanar el trasllat del diputat de Junts per Catalunya al Suprem fa tres dies per lliurar-li en mà la resolució de processament dilluns que ve en el que es coneix tècnicament com les declaracions indagatòries. El total de 25 processats en la causa per rebel·lió al Suprem estan citats entre el 16 i el 18 d'abril al Suprem. Tot i tractar-se d'un mer tràmit, fonts jurídiques assenyalen que tots els encausats podrien tornar a declarar davant del magistrat.