Torrent reclama la llibertat dels presos polítics durant l'arribada de la Flama del Canigó al Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reivindicat la Flama del Canigó quan ha arribat a la cambra i ha dit que "representa els anhels i la reivindicació de llibertat". Torrent ha afirmat que Sant Joan és una festa d'"esperança i llibertat" i una "tradició associada a la persistència i a la resistència com a país". "La Flama ha donat llum fins i tot en els moments d'amenaça i de repressió, com els actuals", ha dit el president de la cambra. La veu del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també s'ha fet sentir al Parlament, a través d'un discurs que ha llegit una de les membres de la junta directiva de l'entitat, Blanca de Llovet. A través del seu escrit, Cuixart ha assegurat que la Flama del Canigó és un "símbol d'esperança en el futur" que "demostra la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils per anar endavant".

Torrent ha dit que la festa de Sant Joan és de "fraternitat" i que "traspassa fronteres", especialment aquest any, que quatre flames viatjaran fins a Brussel·les, Hamburg, Edimburg i Ginebra. "Demostra que no només els recordem, els reivindiquem i pensem en ells, sinó que també ho fem en una festa que traspassa les fronteres del país", ha assegurat el president del Parlament en referència als polítics que són a l'exterior. El president de la cambra també ha reivindicat la Flama del Canigó i Sant Joan com "una festa d'esperança i de llibertat" i com un "acte de persistència com a país", així com d'"esperança cap al futur". En aquest sentit, ha demanat als ciutadans que facin les flames "prou altes i grans perquè es vegin des d'Alcalá-Meco, Estremera i des d'arreu d'Europa".

A través d'un discurs escrit des de la presó, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha assegurat que "la causa contra Catalunya és una causa contra la democràcia". "Seguim mostrant a Europa i al món l'anhel de viure en pau i llibertat", ha dit. D'altra banda, ha apuntat que "la cultura sempre ha estat una eina de transformació social". "Com més foscor ens volen imposar, més il·lusió tenim perquè la llum de la flama arribi a més gent", ha apuntat. El portaveu adjunt del grup parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, ha reclamat aquest dissabte al govern de l'Estat que "s'arremangui" i "arregli" la situació dels presos polítics si creu que és "injusta". "Just o injust, aquest és el barem que hem de fer servir", ha assegurat.

En el mateix acte, la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, ha recordat que l'arribada de la flama del Canigó al Parlament d'enguany és "anòmala" perquè dos dels protagonistes de l'any passat, Carme Forcadell i Jordi Cuixart, ara estan "empresonats preventivament de manera injusta". "La flama d'aquest any ha de ser per força de denúncia de la repressió i de la injustícia i de reivindicació", ha dit. Pel que fa a la xiulada al president de la Generalitat als Jocs Mediterranis, Llansana ha apuntat que es tracta d'"un escenari més d'una situació no resolta entre Catalunya i l'Estat". La vicepresidenta d'Òmnium ha destacat que des de l'entitat han "apostat pel diàleg amb tots els demòcrates sense condicions i sense renúncies". "Reivindiquem que hi pugui haver un diàleg serè per resoldre aquesta situació tan greu que vivim", ha apuntat Llansana.