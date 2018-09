Torrent presenta un pla d'igualtat per "desterrar el patriarcat del Parlament"

El president de la Cambra catalana, Roger Torrent, Vol "desterrar el patriarcat del Parlament" amb un nou pla d'Igualtat, que començarà a implementar-se en aquest curs polític. "El pla ens ha de permetre posar el Parlament de Catalunya a l'alçada dels parlaments més avançats", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

La primera part del pla té per objectiu fer un diagnòstic de la situació actual, per confeccionar després "una bateria de propostes en els dèficits" que es detecten. Així, el programa es desenvoluparà en quatre línies: la primera, garantint la igualtat d'accés al Parlament, no només des del punt de vista dels representants electes, sinó també respecte als treballadors de la casa. Una altra és la igualtat efectiva en la presa de decisions, perquè en els àmbits on es decideix "hi hagi equitat," i que les dones en aquest àmbit tinguin la mateixa capacitat per a liderar que els homes. En el mateix sentit, el president de la cambra aspira a que el percentatge de diputades a la cambra es correspongui amb el de dones a la societat, una cosa que actualment no es compleix. Actualment hi ha 57 diputades dels 135 del Parlament, fet que suposa entorn al 42,2%, que varia en funció de les altes i baixes.

"És evident que no és la mateixa situació que als anys 80, quan només hi havia 7 diputades de 135. També es veritat que és una situació relativament millor que la mitjana, perquè en el món hi ha un 25% de diputades, però evidentment amb el 42,2% no hi ha prou ", ha advertit. Ha recordat que les dones representen el 51% de la ciutadania catalana i ha considerat que això "s'han de reflectir en el Parlament", motiu que l'ha portat a impulsar aquest pla d'Igualtat. Defensa que no es tracta només dels escons, sinó de qui ocupa els llocs de decisions i com es prenen aquestes decisió: "no pot passar que hagi només una dona a la Mesa del Parlament: una dona entre set Membres".

Missatge polític

El pla també vol incidir en una qüestió de missatge polític que el Parlament ha de liderar, assevera Torrent. Aquesta és la tercera línia del pla, que conclou també amb l'objectiu d'aturar qualsevol tracte discriminatori i sexista sobre els representants electes i els treballadors, "desterrant el patriarcat". La idea és que el pla sigui "d'aplicació constant" i que es revisi periòdicament a través dels indicadors que en determinin el compliment.

El proper dilluns al Parlament se celebra la jornada 'Parlaments amb perspectiva de gènere per garantir la igualtat efectiva entre homes i dones', que inaugura el pla i que iniciarà el propi Torrent presidint l'acte de benvinguda.

El mateix Torrent participarà en la sessió de treball a la tarda que porta el mateix nom de la jornada, en què també hi seran presents experts de l'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere, l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa i el Parlament Europeu; i el membre de Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de l'Europarlament, Ernest Urtasun.

La jornada tindrà continuïtat dimarts amb la sessió 'Institucions compromeses, exemples d'igualtat efectiva', dividida en dues parts: 'Europa Davant la igualtat: Institucions i polítiques públiques' i 'El compromís institucional de Catalunya', mentre que a la sessió de treball 'El règim de gènere dels parlaments' participen expertes acadèmiques de les universitats de Londres, Edimburg, Estocolm i Uppsala.