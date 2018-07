Torrent descarta "gestos simbòlics" sobre l'aplicació de la suspensió dels diputats processats

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que espera rebre avui l'informe dels lletrats de la cambra sobre l'aplicació de la suspensió dels diputats processats, però en tot cas ha deixat clar que cap d'ells haurà de deixar l'acta i ha descartat "gestos simbòlics". En declaracions a La Xarxa, Torrent ha explicat que durant el dia d'avui "probablement" els serveis jurídics emetran l'informe que li va encarregar la Mesa del Parlament i que "servirà per cristal·litzar quina és aquesta decisió".



"Però, al final, les decisions de la Mesa són polítiques. La decisió i la fórmula que adoptem ha de compartir dues premisses: que ningú hagi de renunciar a la seva acta de diputat, que és el que vol el Suprem i en cap cas permetrem que passi; i que no s'alterin les majories, perquè són les que ha decidit la ciutadania i cap tribunal pot modificar-les", ha asseverat.



En qualsevol cas, ha descartat "gestos o gesticulacions simbòliques" del Parlament sobre els diputats suspesos i un acte judicial que ha qualificat de "despropòsit i farsa": "Estem aquí per prendre decisions que comportin conseqüències efectives i reals, no gestos simbòlics. Davant una causa política prenem decisions polítiques. No farem gesticulacions simbòliques". El president del Parlament i dirigent d'ERC ha tornat a reclamar que la Fiscalia "retiri tots els càrrecs" contra els dirigents a la presó i a l'estranger, perquè aquests delictes "no han existit", pel que seria "de justícia i raonable".



"Si hi ha voluntat d'un diàleg polític franc, obert i en el marc d'una democràcia, el fet més normal és que el Govern central retiri aquestes acusacions, a través de la Fiscalia. No com a moneda de canvi, perquè els presos no són una mercaderia, sinó com a mostra que hi ha una voluntat de diàleg polític franc i obert", ha dit. Finalment, sobre les crítiques de Cs, PSC i PP al nomenament de Joan Ridao, qui va ser exsecretari general d'ERC, com a lletrat major del Parlament, Torrent ha defensat que "com qualsevol lletrat de la casa, ell té les competències tècniques idònies per ser lletrat major del Parlament".



Sobre "el fet que hagi fet política i tingui una determinada ideologia", Torrent ha recordat que "tots els lletrats i funcionaris tenen ideologia, perquè són ciutadans, però tècnicament Ridao té prou solvència per ser lletrat major".