Torrent viatjarà demà a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, viatjarà aquest dimecres a Brussel·les per reunir-se amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre consellers a l'exili -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig-, segons ha avançat aquest dimarts 'La Vanguardia' i confirmen fonts parlamentàries.

L’objectiu del viatge, segons han explicat aquestes fonts, s'emmarca en la voluntat de Torrent de "defensar els drets dels 135 diputats, dels que són al Parlament però també dels que són a la presó o a l’exili", així com de "tenir un diàleg franc, continuat i tranquil amb tots els diputats de la cambra" sobre la situació política i social.

Torrent va proposar dilluns Puigdemont com a candidat a la investidura i ja va avançar que aniria a veure els diputats que són a Brussel·les i els que estan tancats a la presó. En una carta a Mariano Rajoy -on també li demanava cita-, va demanar al president espanyol que faciliti aquestes visites.

Les crítiques al viatge han estat instantànies entre els grups de l'oposició. El PSC ja ha dit que no li sembla bé que vagi a visitar a diputats que considera fugits de la Justícia. De la seva banda, Cs ha elevat el to i ha anunciat que demanarà tots els detalls del viatge per determinar si s'ha fet amb diners públics. Si aquest és el cas, el partit taronja reclamarà a Torrent que rescabali els diners. "Que es pagui el viatge de la seva butxaca o amb els diners d'ERC", ha assenyalat el portaveu, Carlos Carrizosa.

Pel que fa als comuns, la portaveu parlamentària, Elisenda Alamany, ha reconegut que "en moments excepcionals es fan coses excepcionals", però ha opinat que aquest tipus de viatges no es poden convertir en una dinàmica de la legislatura. "Si cal recuperar la normalitat democràtica, aquests viatges "no beneficien a un Govern que es pugui fer des de Catalunya".