Torrent: "El president Torra continua sent diputat del Parlament de ple dret"

"El president Torra continua sent diputat del Parlament de ple dret". Així s'ha expressat aquest divendres el president de la cambra catalana, Roger Torrent, i ho ha fet en aquesta direcció malgrat la decisió que ha pres avui el Tribunal Suprem de mantenir-li per ara la inhabilitació a Torra com a diputat que va dictar el dia 3 de gener la Junta Electoral Central (JEC). Torrent també ha anunciat que la mesa del Parlament -l'òrgan director de la cambra-, en la seva reunió de dimarts vinent, aprovarà presentar un recurs a la sala tercera del Tribunal Suprem en defensa dels "drets" de Torra.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres a la tarda. Aquest matí, però, Torrent ja havia deixat clares les seves intencions. Minuts després de donar-se a conèixer la decisió del Suprem ja s'ha posat en contacte amb Torra. Li ha comunicat que "continua sent diputat" a tots els efectes.

El Reglament del @parlamentcat no preveu "la inelegibilitat sobrevinguda" com a causa de pèrdua de la condició de diputat. La JEC no és un òrgan competent per adoptar aquesta decisió. Acabo de parlar amb el MHP @QuimTorraiPla per confirmar-li que continua sent diputat. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) January 10, 2020

Llavors Torrent ja ha argumentat que el reglament del Parlament no preveu "la inelegibilitat sobrevinguda" com a causa de la pèrdua de la condició de diputat i ha afegit que la JEC "no és un òrgan competent per adoptar" la decisió de prendre-li l'acta de diputat a Torra.

Article 24 del reglament

El president s'agafa a l'article 24 del reglament de la cambra per argumentar la seva posició. Allà es contemplen quatre supòstis pels quals un diputat deixa de ser-ho -per renúnica; per sentència judicial ferma; per extinció de mandat o per decés-, i Torrent al·lega que cap s'adequa a la situació de Torra. Més enllà de l'estricta apel·lació al reglament, Torrent també ha fet una lectura política de la situació defensant el diàleg per abordar el conflicte català i advertint que "cap tribunal" el solucionarà.

Un moviment rellevant

El moviment de Torrent és rellevant ja que és el responsable últim de com el Parlament actuï a partir d'ara a l'hora d'aplicar les resolucions dels tribunals sobre el futur del president de la Generalitat. Pel que ha dit avui, no pensa fer cas a la decisió que ha adoptat el Suprem. Però la partida encara és molt llarga i el d'aquest divendres només és un dels capítols. El Suprem encara ha de fer altres pronunciaments, com per exemple, si ratifica la inhabilitació de Torra que en el seu dia va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Si ho fes, llavors la sentència que inhabilita Torra seria ja ferma. Aquest serà el moment clau de veure si els dos presidents acaten o no la decisió de la justícia. En la roda de premsa al Parlament, Torrent no ha volgut ni anticipar escenaris futurs ni posicionar-se sobre si la seva decisió ara mateix suposa una desobediència a la justícia espanyola. Ha al·legat que no volia "especular" amb supòsits que no siguin la decisió que ha pres avui l'alt tribunal. El president assegura que no ha rebut cap notificació obligant-lo a executar la decisió de la JEC, així que tampoc s'ha pronunciat sobre si es mantindrà en la mateixa posició si la rep.

Antecedents

El 4 de gener la cambra ja va aprovar una resolució impulsada per JxCat, ERC i la CUP en la qual reafirmava la condició de Torra de diputat i president malgrat la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-lo. És més, va considerar que la decisió de l'òrgan electoral era un "cop d'estat" i que no tenia fonaments jurídics.

651x366 El Parlament reafirma Torra l’endemà de la decisió de la JEC / MANOLO GARCÍA El Parlament reafirma Torra l’endemà de la decisió de la JEC / MANOLO GARCÍA

Torrent també va moure fitxa a finals d'any demanant a la JEC que no dictés la inhabilitació de Torra –l'òrgan electoral no li va fer cas–. Allà ja va argumentar que la JEC no era "l'òrgan competent per dirimir assumptes" que afectin l'estatut dels diputats ni les causes de cessament del president de la Generalitat.