El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per maltractament als etarres de l'atemptat a la T-4

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat avui a Espanya pels maltractaments infringits als dos membres d'ETA que van atemptar a la T-4 de l'aeroport de Madrid-Barajas, el 30 de desembre del 2006. La interlocutòria conclou que Espanya va vulnerar la prohibició de tractes inhumans o degradants en el seu aspecte material (el maltractament) i processal (no investigar aquest maltractament), que recull el Conveni Europeu de Drets Humans. Quatre dels set jutges de la sala tercera del TEDH van votar a favor que l'Estat indemnitzi als dos demandants, Igor Portu Juanenea i Martín Sarasola Yarzábal, amb 30.000 i 20.000 euros, respectivament, per danys morals.

Els dos membres d'ETA, que compleixen condemna a les presons de Còrdova i Jaén, van ser detinguts al País Basc el 6 de gener de 2008 per agents de la lluita antiterrorista de la Guàrdia Civil. Tots dos van denunciar que en el trasllat fins a la caserna d'Intxaurrondo van rebre "puntades de peu i cops" i posteriorment "van ser colpejats per agents d'intel·ligència". Després de ser examinats al dia següent per dos metges forenses, Portu va ser hospitalitzat i Sarasola conduït a Madrid i posat en detenció incomunicada.

Diversos informes mèdics van constatar diverses lesions. Portu va necessitar atenció mèdica durant 27 dies i Sarasola, 14. L'Audiència Provincial de Guipúscoa va condemnar el 2010 quatre agents de la Guàrdia Civil a diferents penes "per delictes de tortures greus", que el Tribunal Suprem va anul·lar un any després. Segons el Tribunal d'Estrasburg, les lesions "estan prou demostrades", es van produir quan "estaven en mans de la Guàrdia Civil" i la seva existència "no ha estat negada ni pel Tribunal Suprem ni pel Govern". Per això, afegeix, "la responsabilitat ha de ser imputada a l'Estat".

El TEDH estableix que van ser maltractaments i no tortures perquè les lesions no van tenir conseqüències a llarg termini i per l'absència de proves concloents sobre l'objectiu del tracte infringit. Tres jutges de la Sala van publicar una opinió parcialment dissident, en considerar que els dos membres d'ETA van patir tortures i no només maltractaments. Espanya ha estat condemnada pel TEDH onze vegades des de 2004 per casos de maltractaments o per no investigar-los, nou d'ells relacionats amb membres d'ETA.

L'atemptat es va produir el 30 de desembre del 2006 a les nou del matí causant dues víctimes mortals (desaparegudes en un primer moment i trobades entre la runa dies després), diversos ferits lleus entre els policies que estaven acordonant la zona, i grans destrosses materials. L'atemptat va ser reivindicat per telèfon per ETA uns moments abans de l'explosió de l'artefacte de gran potència (500 kilos d'amonal reforçat amb altres substàncies) instal·lat en bidons dins d'una furgoneta estacionada a l'aparcament. L'aleshores president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va decretar la suspensió de les negociacions amb ETA, en considerar-les "radicalment incompatibles" amb l'acció perpetrada, i mentre no es constatés una "voluntat inequívoca" d'abandonament definitiu de la violència per part de l'organització.