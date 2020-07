El Suprem confirma que la vista sobre la inhabilitació de Torra serà el 17 de setembre

Gairebé un mes després que el Suprem decidís moure peça i condicionar el calendari electoral català marcant la data probable de la vista sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, l'alt tribunal ha confirmat aquest divendres que definitivament celebrarà la cita el 17 de setembre. La sala segona fixa la data al calendari després que dimecres rebutgés la recusació del president de la Generalitat contra un total d'onze magistrats i en canvi sí que acceptés l'abstenció de Manuel Colmenero com a ponent de l'admissió a tràmit del recurs de Torra, després que el mateix magistrat demanés apartar-se'n per haver sigut designat membre de la Junta Electoral Central (JEC). Colmenero interpretava que era incompatible amb participar en la decisió al Suprem precisament perquè justament la JEC va ser l’òrgan al qual el president de la Generalitat va desobeir quan li va donar un termini perquè retirés la pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics del Palau de la Generalitat.

Al final, la sala estarà presidida pel magistrat Andrés Martínez Arrieta, amb Juan Ramón Berdugo com a ponent i amb Antonio del Moral, Vicente Magro i Susana Polo. L'última és l'única magistrada que Torra no ha intentat recusar per haver participat anteriorment en assumptes relacionats amb el Procés. De fet, tant Arrieta, com Berdugo i Del Moral van formar part del tribunal que va jutjar els líders independentistes per l'1-O. Per aquesta raó Torra té intenció de tornar a recusar tots els membres designats per revisar la condemna per desobediència al president de la Generalitat. Fonts de la seva defensa consideren que no compten amb la imparcialitat suficient per assumir l'assumpte, segons informa Europa Press.

En la vista està citada la representació legal del president de la Generalitat. De fet, no és habitual que en aquests casos hi comparegui l'afectat i no se li reserva cap torn d'intervenció. Si Torra volgués aquest dia anar al Suprem ho hauria de fer com a públic, assenyalen fonts del tribunal. Qui sí que té previst ser-hi és un representant legal de Vox, que torna a exercir d'acusació en aquest cas. La vista pot ser pública i no està previst que es prengui la decisió fins al cap d'unes setmanes.

La sentència del TSJC va ser el 19 de desembre i va condemnar el president català a un any i sis mesos d'inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics electes, ja siguin d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, i també a 30.000 euros de multa. L'origen de la causa es remunta al fet que el president no va despenjar a temps la pancarta de la façana de la Generalitat que demanava l'alliberament dels presos polítics tot i que així li havia ordenat la Junta Electoral Central (JEC). La condemna no s'ha fet efectiva perquè Torra l'ha recorregut i l'última paraula és ara del Suprem. La defensa de Torra, encapçalada per Gonzalo Boye, va presentar en el seu dia el recurs davant del Tribunal Suprem adduint que la sentència del TSJC pretenia únicament apartar-lo de manera "il·legal i il·legítima" de la presidència de la Generalitat amb un seguit de decisions imparcials que constitueixen una "persecució política".