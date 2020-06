El Suprem preveu fer la vista sobre la inhabilitació de Torra el 17 de setembre

El Tribunal Suprem ha informat aquest dijous que fixarà previsiblement pel proper dijous 17 de setembre la sessió sobre el recurs que va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar per un delicte de desobediència. Si el rebutja, la inhabilitació serà ferma. de comunicar si admetia o no el recurs que havia el president. Amb la decisió d'aquest dijous, el tribunal dona per fet que el recurs s'admterà perquè hi ha "objecte de debat", apunten fonts del tribunal.

La sentència del TSJC va ser el passat 19 de setembre i va condemnar el president català a un any i sis mesos d'inhabilitació per l'exercici de càrrecs públics electes, ja siguin d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu. No s'ha fet efectiva perquè Torra l'ha recorregut i la darrera paraula és el Suprem. El procediment judicial que té obert el president català condiciona la política catalana i ha generat diverses discrepàncies entre els socis de govern, JxCat i ERC.