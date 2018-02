El Tribunal Suprem manté la dissolució i liquidació del Diplocat en aplicació del 155

La Sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha acordat aquest dimarts mantenir la vigència del decret del govern espanyol que ordena la dissolució i liquidació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), segons han explicat a l’ACN fonts del Ministeri d’Exteriors i del Tribunal Suprem. Els magistrats del Suprem han rebutjat d’aquesta manera la petició de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que, en el marc del recurs que va presentar contra el decret del govern espanyol com a membre del patronat del Diplocat, demanava que s’aturés cautelarment la liquidació adduint que afecta els drets dels treballadors, que només el ple de l’entitat pot ordenar-ne la dissolució i que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució no implica la possibilitat d’adoptar decisions sense seguir els procediments legals establerts.

Els magistrats, però, argumenten que la liquidació ha de continuar vigent perquè forma part de les mesures adoptades com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i preval “no només la presumpció de validesa de les actuacions administratives” sinó “l’interès general de la preservació de la supremacia de la Constitució”. “Els interessos invocats (per l’ACM) no tenen prou entitat per exigir la suspensió cautelar”, afirmen.

Els magistrats –que encara no han adoptat una decisió sobre el fons del recurs- rebutgen aquesta petició adduint que “no concorre cap de les circumstàncies” que justificarien la mesura cautelar, perquè “ni la imatge de l’Administració Catalana ni els projectes, iniciatives i explicatives del Diplocat patiran un perjudici irreversible com a conseqüència del manteniment de la mesura de liquidació”.

Segons el Suprem, en el cas que hagués de donar la raó a l’ACM “la mateixa sentència repararia el perjudici que hagués pogut patir la imatge de les administracions catalanes i la confiança en elles dels administrats i dels destinataris de les actuacions del Diplocat”. A més, segons el Suprem, “res impediria” que els treballadors del Diplocat recuperessin la seva feina i que “fossin compensats”.