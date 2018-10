Turull declara al TSJC pel patrimoni traspassat a la dona abans que el processessin per l’1-O

Des de les 9 i 11 minuts del matí, Jordi Turull declara davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després que la fiscalia es querellés contra ell i la seva dona. El ministeri públic acusa el diputat de Junts per Catalunya de traspassar el patrimoni a la seva esposa pensant que el Tribunal Suprem el processaria per l’1-O, com finalment ha passat.

Turull ha arribat al Palau de Justícia de Barcelona en un furgó policial, conduït des de la presó de Lledoners. Quatre agents dels Mossos d’Esquadra l’han escoltat fins a dins de la sala. La seva dona ha arribat pocs minuts després de les 9 del matí, caminant, i acompanyada de Francesc Homs i del seu advocat, Jordi Pina.

En la seva querella, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio acusa Turull i la seva dona de traçar "un pla preconcebut" per intentar evitar "el futur embargament" del patrimoni del diputat –96.400 euros– arran dels processos judicials que li poguessin obrir i, d'aquesta manera, "aparentar una situació d'insolvència". El magistrat del Suprem Pablo Llarena va fixar una fiança solidària de 2,1 milions d'euros per als membres del Govern i del Parlament investigats per rebel·lió, entre els quals, Turull.