La UCE denuncia traves per celebrar la trobada a Prada i alerta de la seva continuïtat

Després de 50 edicions, els organitzadors de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) fan un crit d'alerta: denuncien traves per celebrar la trobada anual a Prada i avisen que la continuïtat no està garantida. El president de la UCE, Jordi Casassas, s'ha mostrat "preocupat" pel futur del projecte i ha explicat que a partir del mes d'octubre hauran de seure a analitzar la situació. "Cada any hi ha menys espai a disposició de la UCE, és com una espècie de 'bullying'", ha assegurat Casassas.

En aquest sentit, el president del projecte ha denunciat, per exemple, traves de l'ajuntament de Prada i també del Lycée Charles Renouvier. "Hi ha un estira-i-arronsa que complica les coses", ha denunciat Casassas, que explica que cada vegada els limiten més l'espai de les instal·lacions de l'institut on es fa la UCE. De tota manera, el president de la UCE no vol vincular aquesta situació a raons polítiques. "En principi no", ha contestat a la pregunta sobre si ho atribuïa a la situació política actual. El gerent de la UCE, Joan Maluquer, ha posat el focus en el tracte que reben de l'Ajuntament: "Tenim una experiència recent de quan un ajuntament t'estima, com el de Manresa". Maluquer ho ha dit en referència a l'edició que la UCE va fer a la capital del Bages al mes de juliol.

Aquest any, a més, segons els organitzadors de la trobada, la UCE també s'ha vist afectada per l'aplicació de l'article 155. "Ens ha llastrat molt la preparació d'aquesta edició", ha assegurat el gerent, Joan Maluquer, que ha assegurat que fins al mes de juny no sabien si aquest any es podria tirar endavant la UCE. De fet, Casassas ha lamentat especialment aquesta situació justament l'any en què la UCE arribava a les 50 edicions.

Aquest any la UCE ha funcionat amb 474.000 d'euros de pressupost i s'hi han matriculat 693 alumnes. Ara bé, l'organització ha decidit reduir el nombre de professorat que imparteix classes durant una setmana: s'ha passat de 213 a 199 professors. Tot i que la majoria d'alumnat prové de Catalunya, l'objectiu de l'organització és que la UCE esdevingui "un espai de l'activitat universitària d'estiu de referència dels Països Catalans", ha explicat Casassas.