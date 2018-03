"És la Unió Europea sencera qui té la responsabilitat": el sobiranisme prepara una resposta conjunta

Reacció immediata de l'independentisme a la detenció de Carles Puigdemont per part de les autoritats alemanys. El diputat de Junts per Catalunya Quim Torra ha expressat a Twitter que es tracta d'un assumpte que afecta a tot el continent europeu i no només a Alemanya. "És la Unió Europea qui té la responsabilitat", ha assenyalat a través de Twitter. " Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió", ha denunciat Elsa Artadi en una piulada.

El President retingut a Alemanya. Però no és un assumpte alemany, és la Unió Europa sencera qui té la responsabilitat ara. — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 25 de marzo de 2018

Les xarxes socials s'estan omplint de posicionaments de líders polítics del sobiranisme, inclòs el president del Parlament, Roger Torrent, que ha insistit en la necessitat de fer un "front comú per defensar els drets i les llibertats individuals i col·lectives".

Pendents de les notícies que arriben sobre la situació del president Puigdemont ( @KRLS). Mantenim contacte amb la seva defensa i les autoritats alemanyes. És moment de construir un front comú per defensar els drets i les llibertats individuals i col·lectives. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 25 de marzo de 2018

De fet, segons ha publicat l'ACN, els partits sobiranistes, Catalunya en Comú inclòs, estan en contacte des d'aquest diumenge al matí amb entitats i diferents associacions per donar una resposta conjunta. La coordinadora general del PDECat, ha fet una crida a la "calma" i la "confiança". "Un dels mestratges del president ha estat sempre la serenor amb què ha assumit els moments greus que li ha tocat liderar", ha subratllat.

Un dels mestratges del president @KRLS ha estat sempre la serenor amb què ha assumit els moments greus que li ha tocat liderar. Ferms, mantinguem la calma i la confiança. Com sempre, serem al seu costat. — Marta Pascal (@martapascal) 25 de marzo de 2018

En la mateixa línia s'ha expressat el coordinador d'organització del partit, David Bonvehí, que ha assegurat que el "tracte" que està rebent el president de la Generalitat està sent "correcte". Aquesta situació ha provocat que el PDECat hagi decidit reunir de manera extraordinària l'executiva a les 19h de la tarda. En declaracions a RAC1, la nova portaveu, Maria Senserrich, ha apuntat que l'objectiu és anar fent "seguiment" dels esdeveniments, donar "escalf" i fer les "actuacions" necessàries. Senserrich ha esperat que la justícia alemanya actuï de manera "equànime".

Sobre la decisió que puguin prendre els organismes alemanys, s'ha expressat també l'alcalde de Premià de Mar i dirigent del PDECat, Miquel Buch: "Ara Europa ja no pot continuar fent veure que xiula el vent. Ha de triar el missatge que envia al món. Es decanta per processos modèlics nascuts a la ciutadania, democràtics, respectuosos i pacífics com el català. O prefereix altres vies".

Ara Europa ja no pot continuar fent veure que xiula el vent. Ha de triar el missatge que envia al món. Es decanta per processos modèlics nascuts a la ciutadania, democàtics, respectuosos i pacífics com el català. O prefereix altres vies. — 🎗Miquel Buch (@MiquelBuch) 25 de marzo de 2018

Paral·lelament, les entitats independentistes es plantegen convocar noves mobilitzacions. De fet, els CDR ja han cridat a fer concentracions. En aquest sentit, el líder de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha exigit la "llibertat de Puigdemont" i s'ha mostrat partidari d'"aturar el país".

L'etiqueta #PrimaveraCatalana està corrent amb força per les xarxes i la diputada d'ERC Jenn Díaz també l'ha compartit i ha instat a seguir amb la "mobilització pacífica". Laura Borràs, de JxCat, ha assegurat que aquesta tarda "tornem a sortir al carrer".