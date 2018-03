Els CDR convoquen una manifestació a Barcelona i talls a les carreteres

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat sis talls de carretera per aquest diumenge a la tarda en diferents punts de Catalunya "com una mesura de protesta pels presos polítics". La convocatòria és a les 17.00 hores i les vies escollides són l'A-2 a Alcarràs, l'A-22 a Almacelles, l'N-145 a la Seu d'Urgell, l'N-152 a Puigcerdà i l'AP-7 als seus dos extrems, a la Jonquera i a Ulldecona. "Porteu mantes, aigua, menjar, algun tipus de cuina, tractors per si de cas fa falta moure'ls, bales de palla, rodes... I moltes ganes d'arreglar-ho tot", s'afirma des del compte de Twitter d'Aturada Catalana, que coordina l'acció.

🔴ATUREM CATALUNYA 🔴



Els grups es faràn per proximitat. Si es necessita gent en algun lloc, informarem per aquí, no fa falta que entreu en tots els grups, només en els que esteu interesats organitzar-vos.



(Pels de Barcelona teniu acció de CDRs a Canaletes a les 16h tot i que pic.twitter.com/vBo06rlQot — Aturada Catalunya (@AturadaCatalana) 25 de marzo de 2018

Paral·lelament, també hi ha prevista a les 16.00 hores d'aquest diumenge una "gran mobilització" a les Rambles de Barcelona amb el lema 'Contra la repressió i cap a la República: Vaga General' i una concentració simultània a les 19.00 hores davant les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

Els CDR de Girona han publicat a Twitter una imatge en què es veu com han retirat la bandera espanyola de la subdelegació del govern de l'Estat a Catalunya. "Trobeu a faltar alguna cosa?", ha piulat el compte.

Trobeu a faltar alguna cosa?

La subdelegació de l'Estat Espanyol de Girona ara és del poble.

Contra la repressió ni un pas enrere #PrimaveraCatalana #LliureRetorndelsExiliats #llibertatpresospolítics pic.twitter.com/qY9m50CbiO — CDR Girona (@CDRGironaSalt) 25 de marzo de 2018

De la seva banda, l'ANC també ha convocat una marxa que començarà a les 17h de la tarda a la Comissió Europea de Barcelona, al Passeig de Gràcia. Baixarà per aquest carrer fins a les Rambles i continuarà fins el Passeig Marítim. Des d'allà s'arribarà a la torre Mapfre, on es troba el consolat alemany. El vicepresident de l'entitat escollit aquest dissabte, Pep Cruanyes, s'ha mostrat confiat que no s'extradirà Puigdemont per "motius polítics". " No tornarà a fer com el 1940 quan va deportar el president Companys que va ser torturat i executat pels franquistes", ha piulat.

Confiança en Alemanya que no permetrà l'extradició del president Puigdemont perseguit per motius polítics. No tornarà a fer com el 1940 quan va deportar el president Companys que va ser torturat i executat pels franquistes. — Josep Cruanyes i Tor (@pep_cruanyes) 25 de marzo de 2018

Òmnium, a través de Twitter, ha informat que manté el contacte amb els partits i les entitats "per donar resposta unitària que serveixi per enfortir les accions internacionals que s'estan fent davant d'aquesta situació.