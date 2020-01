Les relacions amb Veneçuela uneixen la dreta i provoquen la segona polèmica del nou govern espanyol

Segona setmana del govern de coalició i segona onada de crítiques, aquesta vegada per la polèmica que ha envoltat la visita a Espanya del president de l'Assemblea de Veneçuela, Juan Guaidó, i els canvis de discurs de José Luis Ábalos sobre la suposada reunió dilluns amb la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, a l'aeroport de Barajas. Si bé l'oposició es va acarnissar amb el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat i va enterbolir l'arrencada del nou executiu, aquesta setmana ha estat assenyalat el ministre de Transports pels seus cops de volant. La dreta ha reclamat en bloc la seva dimissió immediata, però el president espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat files amb un dels seus escuders. El mateix Ábalos ho ha deixat clar aquest dissabte: "Potser alguns estan en política de passada, però jo vaig venir per quedar-me i no em fa fora ningú".

El que podria haver generat tensió dins la coalició -Podem considera Guaidó un colpista i el PSOE l'avala- ha suposat un nou xoc del govern amb l'oposició. El secretari de relacions internacionals dels socialistes, Héctor Gómez, ha denunciat que la dreta utilitzi la crisi veneçolana com a "arma llancívola", però els girs de guió d'Ábalos han servit en safata l'allau de crítiques. Primer va desmentir haver-se vist amb la vicepresidenta de Nicolás Maduro a l'aeroport, després que no va mantenir cap reunió "formal" amb ella i finament va admetre haver-hi parlat per advertir-li que no podia trepitjar sòl espanyol, tal com estipula la llista negra de la Unió Europea contra suposats còmplices de la repressió i violació de drets humans al país sud-americà.

Ábalos volia veure's amb el ministre de Turisme veneçolà, Félix Plasencia, i va conèixer que al mateix avió hi viatjava Rodríguez per fer escala camí de Turquia, segons ha explicat. Aquest dissabte Sánchez ha assegurat "no entendre" la campanya de la dreta i ha subratllat que Ábalos va posar "tot l'esforç per evitar una crisi diplomàtica i ho va aconseguir". Amb tot, el president del PP, Pablo Casado, i la portaveu de Cs a la cambra baixa, ja han anunciat que demanaran la compareixença de Sánchez al Congrés i que portaran el cas a les institucions europees. "Mentides i més mentides", s'ha queixat Casado, que ha recordat que el ministre de Transport primer va dir que anava a veure "un amic" i que "no sabia" que també viatjava Rodríguez.

Concentració a Sol

Fa un any els líders del PP i Cs ja es van manifestar a la Puerta del Sol de Madrid per recolzar Guaidó, juntament amb la comunitat veneçolana a la capital espanyola. Aquest dissabte ha tornat a sortir al carrer amb motiu de la visita de l'autoproclamat president, que ha estat rebut amb honors de cap d'estat a l'Ajuntament de Madrid, que li ha atorgat la Clau d'Or, i a la seu de la Comunitat de Madrid. Han estat els líders del PP els que han tractat Guaidó com a president "legítim" i han enaltit la seva figura, mentre que Sánchez ha delegat en la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, la rebuda institucional. Tot i no participar a la concentració, el PSOE també ha explicitat el seu suport a Guaidó i ha apostat per un fase de "diàleg" que acabi amb la celebració d'unes noves eleccions a Veneçuela. El propi líder opositor va voler apaivagar les crítiques i va recordar que Sánchez va ser dels primers presidents a reconèixer-lo fa un any.