El cap de llista de Vox per Albacete, negacionista i homòfob, renuncia

El nou fitxatge de Vox com a cap de llista al Congrés per Albacete, l'historiador Fernando de Paz, ha presentat avui la seva "renúncia irrevocable". Paz, tertulià habitual a Interconomía, ja havia protagonitzat alguna polèmica a les xarxes quan va declarar públicament que si el seu fill "digués que és gai, intentaria ajudar-lo". "Hi ha teràpies per reconduir la seva psicologia", va afirmar. El cap de llista també ha generat debat per negar l'Holocaust. Diu que deixa el seu lloc al partit per "no perjudicar-lo".

"Els manipuladors no arriben a tot arreu. Que la meva intenció només és servir Espanya allà on pugui ser més útil, i no permetré que, en una hora tan decisiva, es malgastin en la defensa de la meva persona", ha escrit Paz en un missatge al seu compte de Twitter. En un fil, Paz ha justificat la seva decisió argumentant una "cacera mediàtica, inspirada per l'esquerra i amb el suport d'altres mitjans, tots ells preocupats per l'auge imparable de Vox". En aquesta sèrie de missatges, Fernando de Paz ha amenaçat els que l'han linxat "manipulant declaracions" i atribuint-li "tota mena de barbaritats" que "hauran de respondre davant els tribunals".

La seva caiguda ha arribat després que s'hagin recuperat unes declaracions seves el 2016 en un acte de la Falange. En aquell moment Paz va dir que, més que per les cambres de gas, els jueus van morir per armes de foc, i que si algun alemany va matar jueus va ser per motius militars. En referència a "l'aparició massiva de cadàvers a la zona occidental", Paz va declarar que es va deure a "l'estat absolutament caòtic, a la falta d'alimentació, a l'extensió del tifus per tot arreu, que va afectar tothom, a la població alemanya també". La Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, institució que representa oficialment els jueus espanyols, va reaccionar mostrant la seva "preocupació" davant la decisió de Vox de presentar Paz com a número u de la llista per Albacete.

"Fernando Paz ha qualificat de farsa dels judicis de Nuremberg als jerarques nazis, ha qüestionat l'assassinat massiu de 6 milions de jueus, ha deixat clares les seves sospites que els jueus no van morir en càmeres de gas sinó a les mans dels habitants d'Europa de l'Est i ha negat l'origen racista de l'Holocaust", subratllaven en un comunicat. Segons ha afegit l'organització jueva, "en qualsevol país d'Europa on s'ha fet justícia sobre aquest traumàtic capítol de la història, és inadmissible que una persona amb aquest pensament es postuli per a un càrrec de representació pública".

Amb tot això, el fins ara cap de llista de Vox ha denunciat la "persecució" insòlita a Espanya basada en "abundants falsificacions i manipulacions" sobre la seva persona. "L'Holocaust és un fet històric tan repugnant i cruel com innegable: l'extermini dels jueus europeus per ordre de Hitler i els seus jerarques. Que el genocidi es va produir de diverses maneres com ara afusellament, fam i cambres de gas, com també afirma al Congrés Mundial Jueu", s'ha defensat.

Així, l'historiador insistia que no cediria "en la defensa de la llibertat davant del totalitarisme que sol estigmatitzar als seus adversaris", com, al seu judici, creu que s'ha amb ell. Però finalment ha dimitit, i el partit presidit per Abascal ha agraït pel seu "gest patriòtic en renunciar a la seva candidatura per no perjudicar" el projecte de Vox. A més, el partit ha condemnat el "linxament polític i mediàtic que ha patit".