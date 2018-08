Vox dona suport als "simpatitzants de Ciutadans" que van despenjar la pancarta de Reus en suport als presos

La presidenta provincial de Vox a Tarragona, Isabel Lázaro, ha mostrat aquest dissabte "solidaritat i suport cap als simpatitzants de Ciutadans" que van retirar la pancarta que hi havia a la façana de l'ajuntament de Reus i que reclamava la llibertat dels presos polítics. En un comunicat recollit per Europa Press, Lázaro ha expressat el seu "rebuig cap a l'equip de govern municipal per incomplir la llei".

A més, també ha criticat de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, com ara que hagi permès que "s'embrutessin els carrers de llaços grocs", d'utilitzar els espais públics "de forma partidista per la propaganda independentista" o que hagi acceptat la "politització de les festes de Sant Pere", que ha qualificat "d'actuacions més típiques dels radicals de l'extrema esquerra comunista de la CUP".

Sobre el fet que Pellicer posés la pancarta poc després que fos retirada i que "culpi als constitucionalistes de voler-se carregar la convivència, denota un cert grau de cinisme perquè ell ha permès que es col·loqués una estelada al balcó de l'ajuntament", ha assegurat.