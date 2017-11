Waterloo i Europa en miniatura, les recomanacions turístiques corrosives de 'Le Soir' a Puigdemont

Passar l'estona a la plaça on Felip II va fer decapitar els comtes d'Egmont i Hornes, per traïció; una conferència a l'Instituto Cervantes i una visita a un hotel del cinc estrelles, per fer-se a la idea de com són les presons espanyoles: aquestes són algunes de les propostes corrosives que el diari 'Le Soir' fa a Carles Puigdemont aquest dissabte perquè gaudeixi de la seva estada a Brussel·les. La guia porta per títol 'Aprendre a viure com un català a Brussel·les' i està publicada en català, castellà i francès.

'Le Soir' també recomana a Puigdemont que assisteixi al partit de la selecció belga contra la mexicana perquè aprengui "lliçons d'estratègia i comunicació" de l'entrenador dels belgues, el català Roberto Martínez, i que es faci passar a la gana en un restaurant de cuina catalana, abans de visitar Waterloo, on Napoléo va caure derrotat; "el camp de batalla més visitat d'Europa".

Entre els vuit punts de la guia també hi ha el parc temàtic Europa en miniatura "per meditar sobre el futur de la Unió", la plaça d'Espanya, "per somiar que derrota els gegants d'Espanya" al costat d'un monument al Quixot, i la Casa Horta, de l'homòleg belga de Gaudí.