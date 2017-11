Xavier Domènech: "Estendrem la mà a qui defensi el dret a decidir i posi l'eix social al centre"

Xavier Domènech (Sabadell, 1974) va ser ratificat ahir com a candidat de Catalunya En Comú Podem per a les eleccions del 21 de desembre.

Com encara el 21-D?

Amb preocupació, i amb el compromís d’aportar solucions per superar el bloqueig.

¿Són legítimes, amb candidats a la presó?

Les eleccions legítimes les hauria de convocar el president de la Generalitat. Però cal ser-hi, no podem deixar l’autogovern i la construcció del país en mans d’aquells que han donat suport a la intervenció.

¿Creu que els seus rivals electorals estaran lliures per a la campanya?

Espero que sí. Volem guanyar democràticament els que han portat el Govern els últims anys. S’han fet moltes coses malament i ens han portat a un cul-de-sac. Però vull guanyar democràticament, no perquè estiguin presos.

El 21-D hi ha el bloc del 155, i els contraris al 155, en què vostès també hi són.

El 21-D veurem el que el poble de Catalunya voldrà que vegem, i espero que es produeixi la dissolució dels blocs. Hem de superar la situació d’ara, i això passa perquè no hi hagi el bloc del 155 i perquè els partits que ens han dut fins aquí facin un pas enrere.

¿Pactaran punts del programa amb l’independentisme?

Vam ser els primers a proposar-ho, l’anul·lació del 155 i l’amnistia. I hi portarem el referèndum i altres elements. Hauria de ser al frontispici de tots els partits que defensen l’autogovern. Hi hauria d’haver un mínim de punts compartits.

¿Deia que la majoria de Govern ha de fer un pas enrere. Què vol dir?

Fer la DUI sense saber cap on anaven ha sigut una irresponsabilitat gravíssima.

¿Insistiran molt durant la campanya en “l’engany”? Faig servir la paraula que han posat vostès.

Algú haurà d’explicar què ha passat. Molts dels que van dir que [la DUI] s’havia de fer igualment diuen que no estaven preparats. Estem en una etapa en què l’excés de fulls de ruta i de competició entre partits que governen junts ens ha portat a l’abisme.

Les enquestes diuen que si no hi ha majoria independentista, la clau de govern la tindrien vostès.

Deixi’m esperar el 22-D per dir-li que hem guanyat les eleccions.

Es veu de president?

Sí.

Amb qui?

Prioritzarem el desbloqueig, poder construir el país, la sobirania i l’agenda social.

¿Se sentiria còmode governant amb ERC?

Em sentiria còmode en un govern que no competís per construir la sobirania i prioritzés l’agenda social. Nosaltres som la garantia que sigui així. El PSC s’alia amb Unió, que semblava desapareguda, i ERC s’alia amb Demòcrates. Tothom actua en la lògica de fronts patriòtics, i l’eix social és bàsic.

Si ERC li estén la mà per governar, ¿exigirà que el protagonisme el tingui l’eix social?

Estendrem la mà a totes les formacions polítiques que defensin que Catalunya ha de decidir el seu futur i que posin l’agenda social al centre.

Descarta el PSC?

El PSC té una crisi greu d’identitat. No descartaria, amb tants viratges, que tornin a virar.

Quins errors creu que ha comès Catalunya Sí que es Pot?

Ha viscut una situació molt valenta en un moment molt dur. Sempre s’ha mantingut en el referèndum pactat.

Se’ls acusa de fer la puta i la Ramoneta...

Ens acusen d’això els que avui no tenen una explicació de per què hi ha hagut tants viratges. Em sembla intolerable que diguin que el nostre espai, que sempre s’ha mantingut al mateix lloc, sigui l’espai de la puta i la Ramoneta. Vull que estiguin tots en llibertat, però ni una sola lliçó més.

Però en aquest relat el paper de CSQP al Parlament hi té pes.

Estaven en una situació complicada i han fet una feina central. Ara Catalunya en Comú Podem ha de construir el futur.

¿Vostè hauria ensenyat una papereta amb el seu vot per delatar els companys?

Crec que no ho van fer per això. La situació és prou complexa per no entrar en un dia en concret.

Un altre problema de CSQP van ser les tensions internes. ¿La coalició d’ara està blindada?

Malgrat les presses i que hem fet coses que no ens hauria agradat haver fet, hem ratificat el procés, que ha acabat en una assemblea conjunta, i això és una bona prefiguració del futur.

Entre el que no li ha agradat, ¿hi ha la combustió interna de Podem?

Hi ha hagut una crisi interna a Podem. Però hi va haver una amplíssima participació en la consulta per anar amb nosaltres a compartir un projecte.

Van tancar l’acord amb Podem abans de la consulta.

Podem entrar en la intrahistòria. No m’esperava que l’Albano Dante Fachin dimitís. No tinc les claus de la crisi interna a Podem.

Com treballarà per un referèndum pactat a partir del 22-D?

Primer hi ha d’haver un debat de com desbloquejar la situació, dels presos i el 155, i això és defensiu. I després com construïm una proposta de país. Al voltant d’un 57% de la població de l’Estat estaria a favor del dret a decidir. Malgrat la reacció [de l’Estat], s’estan movent corrents profunds per desbloquejar el tema.

La mateix enquesta que cita tornava a donar majoria al PP i Cs.

No donaria res per fet en aquest moment. El més important el 21-D és què passa a Catalunya. Hem de fer un primer pas i construir una àmplia majoria.

Exclou el PDECat?

En la recerca de majories, no. Els grans consensos passen per un debat social i polític ampli, i no només per configurar un govern.

La CUP decideix avui si es presenta a les eleccions. ¿Vostè vol que ho facin? Hi ha un vot fronterer amb vostès.

És bo que totes les forces polítiques s’hi presentin. Estem en una situació prou greu per afrontar un debat tots plegats independentment dels interessos electorals.

Avui també se sabrà si les bases de BComú volen trencar amb el PSC. ¿Se sent còmode atacant el PSC quan hi governen a Barcelona?

Si es planteja la consulta és perquè es veu la contradicció entre el suport del 155 del PSC i el fet de compartir govern, però és una decisió d’àmbit municipal i ho decidiran els inscrits.