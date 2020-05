Xavier García Albiol: “Si ara no governo, els veïns seran molt clars el 2023”

Creu que serà alcalde dimarts?

El sentit comú diu que sí. El que passa és que en el cas de Badalona fer afirmacions d’aquest tipus és un risc.

¿Què és el primer què farà si és alcalde?

Reunir-me amb els col·lectius més afectats pel covid-19. Em preocupa que l’aturada deixi molt malmesa l’economia de la ciutat i arrossegui moltes persones. Intentaré tenir una fotografia molt real de quina és la situació.

Caldrà arribar a acords amb l’oposició. ¿Ho veu possible tenint en compte la relació actual?

Serà més fàcil que em posi a governar jo amb un govern en minoria que no la proposta alternativa, en què la meitat dels partits no es parlen amb l’altra meitat. Si acabo sent alcalde, suposo que la resta dels partits entendran que hi ha qüestions que són de supervivència.

¿Com està vivint la negociació?

Amb una mica de vergonya de l’espectacle que estan fent.

Si li toca liderar l’oposició, ¿quina mena d’oposició farà?

La mateixa que he estat fent fins ara. Donant suport als projectes de ciutat que crec que són positius, però a la vegada també sent crític i vigilant. Tinc molt clar que, si segueixo a l’oposició, el 2023 els veïns es pronunciaran d’una manera molt clara i em donaran una majoria per poder governar de manera estable.

¿Creu que obtindria la majoria absoluta si no governa ara?

Hi ha una sensació molt generalitzada a la ciutat, que traspassa les ideologies, en la línia de dir que Badalona no pot seguir en la dinàmica dels últims anys i les últimes setmanes. Jo rebo vots de milers de persones que no són del meu partit, i estic convençut que veient el que està passant aquest suport serà molt més nombrós.

Si governa, ¿creu que pot patir una moció de censura en qualsevol moment?

Si finalment arribo a governar, no pensaré en mocions. Serà una legislatura per donar resposta als que ho estan passant malament. Aquesta serà la meva única preocupació. Espero que la resta de partits, ja que no han estat a l’alçada quan han governat, hi estiguin a l’oposició.

El veto de la resta de forces beu del seu discurs sobre immigració. Se’n penedeix?

A mi el que diguin els partits de l’oposició m’interessa i m’ho escolto amb atenció, però el que de debò m’importa és el que diguin els veïns. I, esclar, que es dediquin a donar-me consells els que tenen una tercera part del suport veïnal que tinc jo com a mínim és bastant insòlit.

El 2011 plantejava restringir l’accés dels immigrants irregulars a ajudes. Ara, en plena crisi, ¿ho tornarà a proposar?

La meva voluntat és donar cobertura a totes les persones que siguin a Badalona i ho estiguin passant malament. No són moments de fer exclusions, sinó d’intentar sumar i ajudar a tantes persones com sigui possible.