La Xina demana explicacions a la UE pel seu posicionament sobre Catalunya

Catalunya va ser inclosa a última hora en l'ordre del dia de la reunió interparlamentària entre la Unió Europea i la Xina que es va celebrar el 15 de novembre a Estrasburg a petició de Pequín, segons ha pogut saber l'ACN. El vicepresident del comitè d'Afers Exteriors de l'Assemblea Popular Nacional de la Xina, Wang Xiaochu, va preguntar als eurodiputats per la situació a Catalunya i, tot expressant el seu suport a l'actitud del govern espanyol, va demanar si l'estratègia adoptada per Madrid era també la línia oficial de la Unió Europea i si era d'esperar, per tant, que també s'apliqués en "altres" temes, en una referència implícita a l'actitud de la UE en les qüestions del Tibet, Xinjiang o les vulneracions de drets humans a la Xina, segons han confirmat a l'ACN fonts coneixedores del contingut de la reunió.

"Actualment, sí", va assegurar el president de la delegació de l'Eurocambra per a les relacions amb la Xina, el socialista alemany Jo Leinen, quan li van preguntar si la posició espanyola respecte a Catalunya era la mateixa que la de la Unió Europea. Dos eurodiputats espanyols, Francisco Millán, del PP, i Fernando López Aguilar, del PSOE, van defensar l'actitud del govern espanyol sobre Catalunya, i van rebre el suport xinès.

Davant de la insinuació de la Xina, però, de si el paper europeu de no ingerència a Catalunya era esperable, per tant, en altres qüestions com el Tibet, la delegació de l'Eurocambra per a les relacions amb la Xina va voler insistir que les situacions a l'estat espanyol i al país asiàtic no són del tot comparables, segons ha pogut saber l'ACN.

En concret, segons han explicat fonts coneixedores del contingut de la reunió, els representants europeus del Parlament van deixar clar que, si bé la UE segueix la política d'una sola Xina pel que fa a les disputes territorials al país asiàtic, això no vol dir que pugui callar davant de possibles violacions de drets humans de Pequín. La Unió Europea, van recordar, demana "diàleg" i el compliment de la llei en la situació catalana. Les mateixes fonts han negat que, ara per ara, la UE consideri que hi ha vulneracions dels drets humans a Catalunya arran dels empresonaments dels consellers o els líders de l'ANC i Òmnium.

El debat sobre Catalunya es va fer en uns 20 minuts al Parlament Europeu a Estrasburg, i estava inclòs en l'ordre del dia, canviat a última hora, sota el punt 'Temes regionals a Europa'. Els parlamentaris europeus i xinesos en van parlar just després de debatre sobre les conseqüències del Brexit.