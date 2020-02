Zapatero recepta calma i assossec per contrarestar "deu anys perduts"

"És fonamental la calma per tornar a fer coses, per tornar als grans projectes. Als temes!" José Luis Rodríguez Zapatero, president del govern espanyol del 2004 al 2011, ha emulat el filòsof José Ortega y Gasset en una arenga al poble argentí l'any 1939. Zapatero es dirigia, en aquesta ocasió, a Catalunya: convidat a un acte del PSC de Barcelona a favor de la cocapitalitat de la ciutat, l'expresident ha fet una crida a recuperar l'"espai perdut" dels últims deu anys de governs del PP a Madrid i de Procés a la Generalitat amb "idees poderoses, que motivin i estimulin".

Zapatero, que s'ha definit com a "optimista de mena", s'ha mostrat confiat que la nova etapa de diàleg donarà fruits, tot i que ha advertit que caldrà posar "energia" perquè el lapse per "contrarestar" aquesta dècada de tensió és de "quatre anys o menys". Una de les propostes concretes que ha llançat l'expresident és impulsar la capitalitat de Barcelona en l'àmbit de la pau, la convivència i la no-violència, una qüestió que "compta cada vegada més al món", segons ha assegurat. Zapatero ha confessat que el va marcar molt assistir a la manifestació de rebuig de l'assassinat de l'exministre socialista Ernest Lluch a mans d'ETA: "No he vist cap clam igual per la pau". Per aquesta consciència cívica, però també pel potencial empresarial i científic, creu que Barcelona no necessita que ningú la nomeni cocapital perquè "ja ho és", per "autoritat" pròpia.

L'ha precedit l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que ha recriminat al Govern que "vulgui una capital d'un país petit" en comptes d'una "cocapital d'un Estat molt més gran". Montilla, que ha reivindicat la força de l'àrea metropolitana per equiparar Barcelona a Madrid en termes de superfície i població, ha demanat col·laboració entre les dues ciutats per molt que hi hagi "recels".

Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a "l'autoestima" de la ciutat, perquè "probablement" se la veu "baixa de moral". Collboni s'ha mostrat orgullós que el PSOE hagi decidit construir "molins de vent" en comptes de "murs".