Zapatero sentencia que Catalunya mai serà independent i augura que el conflicte acabarà amb un acord

L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat que Catalunya "mai" serà independent perquè "a l'Europa democràtica cap Estat obrirà una via per trencar-se" i ha dit que el conflicte territorial "acabarà amb un acord" que arribarà quan la situació "estigui madura". De fet, el dirigent socialista considera que tant els partits independentistes com els constitucionalistes "estan demanant a crits" un pacte. En una entrevista a la revista 'Marie Claire', Zapatero s'ha mostrat convençut que el pròxim Govern, tot i ser independentista, "acceptarà un procés de negociació" amb l'executiu central "respectant la llei".

Així mateix, ha posat èmfasi en la necessitat de gestionar el problema amb Catalunya "perquè deixarà una empremta per almenys dues dècades". Això sí, sosté que les forces polítiques de l'Estat també hauran de "fer algunes promeses". Segons la seva opinió, el primer compromís ha de ser la posada en marxa la reforma del model autonòmic i de la Constitució. Per l'exsecretari general del PSOE, la reclamació d'una República és "la cirereta que li han posat al Procés" perquè molts dirigents "saben que té un cert atractiu". Però en la seva opinió, "el més contrari a un republicà és un nacionalista que se salta les regles".

D'altra banda, Zapatero, que ha confessat que "per a res" troba a faltar la Moncloa, ha dit que confia que el PSOE torni a governar, i tot i que reconeix que en les últimes primàries socialistes a la secretaria general del partit ell va estar " més "amb la líder del PSOE andalús, Susana Díaz, que amb Pedro Sánchez, ha defensat que "cal ajudar" el secretari general.