Zoido diu que va negar més munició als Mossos perquè l'expedient estava incomplet

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha justificat avui que impedís als Mossos d'Esquadra comprar més munició perquè l'expedient administratiu estava incomplet, ja que encara hi havia "pendents alguns tràmits". Com ha publicat aquest dissabte el diari 'El Mundo', Interior no havia permès als cossos de seguretat catalans adquirir bales per a les armes.

Zoido, en declaracions als periodistes durant un passeig per comerços de Jerez de la Frontera (Cadis), ha explicat que, davant l'absència d'aquests tràmits, s'havien demanat explicacions "des del punt de vista tècnic".

El ministre ha afegit que, quan l'expedient estigui complet i tot justificat, es donaran les autoritzacions "oportunes". Ha precisat que els permisos s'atorgaran "en la quantia que els tècnics diguin que ha d'adquirir-se aquesta munició".

D'altra banda, ha assegurat que "ara per ara" els Mossos d'Esquadra no tenen necessitat de comprar més munició i que, de cara al futur, una vegada s'hagi completat l'expedient es donaran les autoritzacions oportunes.

Preguntat per quina documentació faltava, el ministre ha precisat que el que faltaven eren "alguns aclariments que s'havien sol·licitat" i que feien que "l'expedient no estigués complet". Per tant, va denegar la petició.