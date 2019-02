Els Mossos reforcen la vigilància als jutjats pels CDR

Els Mossos d’Esquadra han decidit reforçar el dispositiu de vigilància que ja tenen habitualment a l’exterior de les principals seus judicials de Catalunya de cara al judici de l’1-O, que ha de començar dimarts de la setmana que ve al Tribunal Suprem. El reforç policial arriba després de les accions de protesta que s’han repetit els últims dies en diferents punts de Catalunya. L’última va ser l’abocament d’escombraries i fems aquest dilluns davant de diverses seus judicials, reivindicada pels CDR. “La sentència ja està escrita”, deien algunes de les pancartes que es van penjar a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i als jutjats de les capitals de comarca, en una acció coordinada que també es va fer fora del Principat, com ara als jutjats de Vinaròs.

Fonts dels Mossos expliquen que la decisió de reforçar el dispositiu Toga -així és com s’anomena l’operatiu policial dels Mossos que es desplega als jutjats- no s’ha pres com a conseqüència d’aquestes protestes, sinó que es tracta d’anar modulant la vigilància dels jutjats en funció de les necessitats i dels riscos que es considera que hi pot haver amb la proximitat del judici.

Com ja va passar divendres -el mateix dia que es va fer oficial la data del procediment-, després que es tirés pintura a la porta de la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya, el poder judicial va sortir en bloc a condemnar l’acció: la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va parlar d’una “cadena de sabotatges” en un comunicat en què condemnava les accions de protesta, mentre que la Fiscalia General de l’Estat va elevar encara més el to i va descriure els fets com un “atemptat contra l’estat de dret”.

Els jutjats -i el poder judicial com a institució- no poden obrir d’ofici una investigació si no es denuncien prèviament uns fets. Per això el comunicat d’ahir de la sala de govern del TSJC feia una crida velada als cossos policials perquè n’identifiquessin els autors. “Aquest tipus d’accions són inacceptables en un estat de dret”, insistia l’escrit oficial. Els Mossos d’Esquadra ja han obert una investigació.

L’Associació Professional de la Magistratura (APM), majoritària a Catalunya, va urgir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a establir mesures de seguretat als jutjats catalans per protegir-los dels “atacs massius” que van més enllà del “vandalisme” i intenten “acovardir” el poder judicial. L’associació Jutges per a la Democràcia també va condemnar els fets. “El dret a la llibertat d’expressió i de crítica a les actuacions dels poders públics és un dret constitucional”, deia el comunicat de l’associació progressista de la magistratura, que insistia, però, que “aquestes accions ultrapassen aquests drets”.

Funcionament habitual

Segons el TSJC, les accions de protesta -que es van fer de matinada, quan els jutjats encara estaven tancats- van provocar problemes en l’obertura de les seus judicials, tot i que finalment totes van operar amb normalitat. Malgrat tot, el TSJC deia en el seu comunicat que les escombraries i els excrements abocats havien provocat que no s’hagués pogut atendre la ciutadania “amb la dignitat que mereix” i que la resta de professionals que treballen als jutjats tampoc haguessin pogut treballar en bones condicions.