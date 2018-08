L'acusat d'haver agredit una dona per retirar llaços grocs nega que hi hagués cap motivació política

L'home identificat per l'agressió d'ahir a una dona que treia llaços grocs al Parc de la Ciutadella de Barcelona nega que la baralla fos per motius polítics. En declaracions a TV3, ha assegurat que la baralla va ser per una qüestió d'incivisme i ha explicat que quan va veure que una parella i els seus fills llençaven els llaços a terra els va recriminar que embrutessin la ciutat.

Així doncs, l'home ha reconegut que va reaccionar malament, però insisteix que va ser un enfrontament físic i no una baralla. De fet, diu que no li va donar un cop de puny al nas, com assegura la víctima, encara que recorda haver agafat la dona amb força per la cara. També ha explicat a TV3 que ja ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra.

En la versió de la família, l'acusat va insultar la dona i després li va donar un cop de puny a la cara. La víctima va ser traslladada a l'Hospital del Mar amb una fractura al nas. Aquest diumenge la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha convocat una manifestació per a dimecres al Parc de la Ciutadella per denunciar l'agressió.