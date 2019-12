Els presos polítics d'ERC recorreran el segon grau penitenciari si aquesta acaba sent la seva classificació

El termini perquè les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses decideixin en quin règim de vida penitenciari compleixen condemna els presos polítics s'esgota aquesta setmana. La decisió no serà definitiva, perquè l'haurà de validar la direcció de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, però a hores d'ara les defenses dels presos polítics ja estudien quines opcions tenen sobre de la taula. Conscients que una condemna de dos dígits allunya el tercer grau ( només nou condemnats a més de 9 anys han sigut classificats en tercer grau inicial des del 2001), s'exploren altres vies. Fonts d'ERC consultades per l'ARA expliquen que les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa es plantegen recórrer la classificació en segon grau i, paral·lelament, treballar perquè els presos polítics puguin optar a un circuït de sortides programades de la presó, com el que planteja l'article 100.2 del reglament penitenciari.

La primera decisió serà de les juntes de tractament, que valoraran la proposta de tractament individualitzat que els tècnics dels equips multidisciplinaris plantegin per a cadascun dels presos polítics. Després la direcció de Serveis Penitenciaris de la Generalitat haurà de validar aquesta proposta (només en un 5% dels casos de mitjana es rebutja) i emetre una resolució. Tant els advocats dels presos polítics com la Fiscalia poden recórrer la classificació en segon o tercer grau (el primer grau es reserva a casos molt excepcionals) que validi la Generalitat. En aquest cas el recurs passarà per l'Audiència de Barcelona i, en última instància, pel Tribunal Suprem.

Independentment de quina sigui aquesta resolució final, un cop les juntes hagin validat la primera classificació es pot començar a pensar en l'aplicació de programes concrets, com ara el 100.2 (que permetria als presos sortir alguns dies a la setmana del centre per anar a treballar) o el 117 (els programes de voluntariat fora de la presó, una opció, però, que les mateixes fonts d'ERC consultades veuen més llunyana). Seran les defenses dels presos les que reuneixin documentació per acreditar davant dels centres i els equips de tractament que els seus clients poden tenir una feina fora de la presó o poden dedicar aquest temps a tenir cura d'un familiar, per exemple.

Les fonts d'ERC consultades expliquen que l'únic argument perquè els presos no siguin classificats en tercer grau és precisament el fet que la condemna és de dos dígits. Tot i així, recorden que la jurisprudència del mateix Tribunal Suprem és favorable als règims de vida penitenciaris que afavoreixin la reinserció partint de la base que el fet d'allunyar una persona del seu àmbit habitual durant molts anys pot resultar fins i tot contraproduent en aquest sentit.