El marit de la dona agredida per treure llaços grocs diu que desconeix si l'agressor tenia motivacions polítiques

El marit de la dona agredida aquest cap de setmana a Barcelona per retirar llaços grocs ha explicat aquest matí que desconeix si darrere d'aquesta agressió hi ha motivacions polítiques. "El que està clar és que va patir aquest atac per treure llaços grocs", ha matisat en declaracions a Antena 3. Segons ha explicat l'home, els primers informes fets a l'ambulància que va atendre la seva dona s'apuntava que tenia el nas trencat, però un cop va ser atesa a l'Hospital del Mar, els metges van assegurar que no estava fracturat.

Segons ha relatat l'home, dissabte el matrimoni passejava pel parc de la Ciutadella de Barcelona i van retirar tres o quatre llaços d'aquella zona. En aquest moment, el presumpte agressor els va preguntar perquè treien els llaços i, fins i tot, segons ha dit, va insultar a la dona dient-li "estrangera de merda". "Primer li va donar un cop de puny a la cara, després n'hi va donar un altre i va començar a barallar-se amb ella. Jo no vaig poder separar-los i va haver de venir la gent a fer-ho", ha assegurat el marit.

En aquest sentit, l'home ha afirmat que la seva dona té problemes asmàtics i en el moment dels fets va arribar a "témer per la seva vida" perquè, segons ha relatat, el presumpte agressor es va abalançar sobre ella i la va agafar pel coll. A hores d'ara, la dona està sedada i, segons el seu marit, aquest estat no li permet presentar una denúncia contra el presumpte autor de l'agressió.

Tant PP com Ciutadans han condemnat l'agressió de la dona. Aquest dilluns, el partit taronja ha insistit en què els llaços grocs han estat el "detonant" dels fets. El marit de la dona agredida és militant de Ciutadans.