Els resultats del 21-D deixen al PP un 'forat' d'1,6 milions i 'números vermells' al PSC, Catalunya en Comú i CUP

Les eleccions catalanes del 21 de desembre han deixat al PP un 'forat' d'1,6 milions d'euros que haurà d'abonar del seu compte al no aconseguir subvencions públiques per compensar la despesa de campanya. Els 'números vermells' també afecten, encara que en menor mesura, al PSC, Catalunya en Comú Podem i la CUP. Així es desprèn de contrastar els resultats definitius publicats aquesta setmana en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb els pressupostos de campanya anunciats per les formacions polítiques.

Segons va fixar el Govern, repetint les xifres d'anteriors cites electorals, la Generalitat abonarà als partits 16.101,6 euros per escó al Parlament més 61 cèntims per cada vot assolit a les províncies on es va obtenir representació. A més, i per sufragar els enviaments gratuïts de propaganda electoral que cal justificar, es preveu pagar 17 cèntims per cada elector de les províncies on es va aconseguir escó, però sempre que s'aconsegueixi formar grup parlamentari propi en el Parlament.

Així doncs, Ciutadans, que tenia un pressupost de campanya de 2,1 milions d'euros, té garantits 1.252.487,6 euros en subvencions (579.657,6 euros pels seus 36 escons, més 672.830 euros pels vots assolits a les quatre províncies), i a més pot aspirar fins als gairebé 950.000 euros disponibles per a ajudes públiques a l'enviament gratuït de propaganda electoral (en principi calculava una despesa de 750.000 euros per a aquesta propaganda).

Per la seva banda, Junts per Catalunya rebrà 1.121.281,4 euros en subvencions (547.454,4 euros pels seus 34 diputats i altres 573.827 euros pels vots rebuts) i a més té opció a reclamar els gairebé 950.000 euros disponibles per a ajudes al 'mailing'. La coalició que va encapçalar Carles Puigdemont aconsegueix així un balanç positiu, ja que el seu pressupost era d'1,4 milions (800.000 euros per a despeses de campanya i 600.000 per a enviaments electorals).

ERC va concórrer a aquestes eleccions amb un pressupost d'1,8 milions d'euros (1,1 milions per a campanya i 700.000 euros per a enviaments de propaganda) i també sortirà sense deutes ja que obtindrà 1.082.551,2 euros per subvencions (515.251,2 euros pels seus 32 escons i altres 567.300 per vots a les quatre províncies) i la xifra del 'mailing' entra dins del màxim previst per als partits amb escons en totes les circumscripcions.

En canvi, el PSC va decidir elevar un 21% el seu pressupost de campanya fins a un total d'1,7 milions d'euros, i en canvi només va a rebre 641.557,2 euros en subvencions per despeses electorals (273.727,2 per les seves 17 escons i altres 367.830 per vots). La part de 'mailing' la podrà compensar perquè té de marge fins als gairebé 950.000 euros disponibles de màxim.

Catalunya en Comú Podem, la coalició encapçalada pel diputat Xavier Domènech, tampoc arriba a cobrir despeses, doncs va pujar el seu pressupost fins als 790.335,34 euros i, excepte els 395.000 que podrà compensar amb les ajudes al 'mailing', només va a rebre 313.812,8 per despeses electorals -128.812,8 euros pels seus 8 diputats més gairebé 185.000 euros pels vots assolits a les dues províncies on van aconseguir escó (Barcelona i Tarragona)-.

La importància de formar grup parlamentari propi

La CUP també ha acabat amb 'números vermells' ja que va augmentar el seu pressupost de campanya fins als 433.000 euros, incloent-ne 200.000 per a enviaments de propaganda, i només rebrà uns 165.000 euros: 64.406,4 euros pels seus quatre escons i una mica més de 100.000 euros pels vots a les províncies on va tenir escó (Barcelona i Girona). Excepte alguna maniobra d'última hora, no podrà formar grup parlamentari propi i ni tan sols podrà aspirar a les ajudes del 'mailing', per tant el 'forat' serà de 268.000 euros.

La major fallida serà per al PP, que va calcular uns pressupostos d'1,8 milions d'euros i que només obtindrà entorn de 163.900 euros en subvencions per a despeses electorals: els seus quatre escons li donen al PP 64.406,4 euros al que cal afegir els aproximadament 99.500 euros pels vots collits a les dues províncies on va aconseguir representació (Barcelona i Tarragona). En no aconseguir grup parlamentari no pot aspirar a compensar les despeses del 'mailing'. Segons 'El Español', es veu abocat a un ERO perquè deixarà d'ingressar un milió d'euros.