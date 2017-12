JxCat, la CUP i ERC gasten només tres de cada deu euros de la despesa de campanya

Els independentistes afrontaran el repte de revalidar la majoria absoluta al Parlament el 21-D en desavantatge, almenys pel que fa a la inversió en la campanya electoral. Junts per Catalunya, ERC i la CUP hi destinaran només tres de cada deu euros de la despesa total dels partits, que ascendeix a 10,1 milions d’euros, mig milió més que en les últimes eleccions al Parlament, el setembre del 2015. Entre les tres forces independentistes hi destinaran un total de 3,63 milions d’euros, mentre que el bloc del 155 -el PP, el PSC i Ciutadans- es deixarà més de 5,6 milions en aquesta campanya. Els comuns hi dedicaran 790.000 euros.

Les xifres indiquen que els independentistes han perdut pes en relació a la despesa total de campanya: dels 4,1 milions d’euros que van invertir en les eleccions del 27-S -un 40% del total-, han passat als 3,63 milions aquest 21-D, un 36% del total. Això es deu, bàsicament, al trencament de Junts pel Sí. Fa dos anys, aleshores CDC i ERC van invertir fins a 3,7 milions d’euros en la campanya de la coalició, mentre que ara, per separat, hi destinen fins a mig milió d’euros menys. La llista de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, hi dedicarà 1,4 milions d’euros, menys de la meitat del que CiU hi va invertir el 2012, 3,5 milions.

Sense acord per al ‘mailing’ únic

La candidatura de Puigdemont destinarà 800.000 euros a la campanya i 600.000 a l’enviament de propaganda. Fa temps que s’intenta abaratir el cost del mailing electoral, intentant que les paperetes i la propaganda electoral arribin a cada votant amb un sol sobre, però aquest cop els partits tampoc s’han posat d’acord i els electors tornaran a rebre la publicitat de cada formació per separat. Així, el PDECat finançarà la seva campanya amb la part proporcional de la subvenció de JxSí i amb el que han recollit gràcies al micromecenatge.

ERC ha anunciat una inversió d’1,8 milions d’euros per a la seva campanya: una bona part (700.000 euros) també es destina al mailing electoral, mentre que la resta es dedicarà a despeses com publicitat (567.000 euros) i organització d’actes (230.000 euros), entre altres. Els republicans calculen que si treuen 36 o 37 diputats podran recuperar la inversió.

La CUP incrementa en 30.000 euros la seva inversió electoral, que s’enfila fins als 430.000, però segueix sent, de lluny, el partit més auster. Els cupaires, com també Catalunya en Comú - Podem, no utilitzen crèdits bancaris per finançar les campanyes. La candidatura que lidera Xavi Domènech té un pressupost de prop de 800.000 euros, gairebé el doble que el 2015, gràcies als fons propis de la coalició i la campanya de microcrèdits de particulars.

Els 5,64 milions del bloc del 155

El bloc constitucionalista destina a la campanya pràcticament els mateixos diners que el 27-S: 5,64 milions d’euros, pels 5,7 milions de fa dos anys. De fet, Ciutadans és el partit que més gastarà aquesta campanya electoral: 2,1 milions -mig milió més que el 2015-, dels quals 1,4 són per a l’organització de la campanya i 750.000 per a l’enviament de propaganda. En segona posició hi ha el PP, que, com ERC, hi destinarà 1,8 milions d’euros, i que és l’únic partit que disminueix el seu pressupost respecte a les eleccions del 27-S, quan hi va dedicar fins a 2,4 milions. Els socialistes es gastaran 1,7 milions, un 21% més que fa dos anys, i com a la resta de partits, la major part del pressupost, un 72%, servirà per pagar publicitat i actes al carrer.

Si s’ha de jutjar pels números, la campanya sembla que superi les restriccions que fa anys van haver de fer els partits per la crisi. Falta per veure si la despesa és proporcional als resultats. Ho diran les urnes.

Subvencions segons els escons, els vots i la propaganda enviada

Una part de les despeses de la campanya es cobriran amb les subvencions públiques segons el suport rebut per cada partit. Cada formació cobrarà 16.101,60 euros per escó i 61 cèntims per cada vot. Per cobrar aquesta subvenció, però, no n’hi ha prou presentant-se, sinó que es pagarà només als partits que obtinguin representació. El mateix requisit s’aplica també a la subvenció per la propaganda electoral que s’envia als ciutadans: es paguen 17 cèntims per elector d’una província, sempre que el partit obtingui representació per aquella circumscripció. Així, la subvenció final no se sabrà fins que es faci el recompte total, però la previsió és que els partits cobrin en total uns 8 milions d’euros.