L'alcalde de Montblanc comença una vaga de fam en solidaritat amb els presos polítics que també la fan

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), ha iniciat des d'aquest dijous una vaga de fam, en solidaritat amb els presos independentistes. Assegura que es tracta d'una decisió "pròpia" i "intransferible", consensuada amb la seva família, i que en cap cas s'ha de veure com una crida perquè el segueixin altres alcaldes. De fet, en declaracions a TV3, ha assegurat que la decisió no ha estat consensuada amb ERC: "No va per partits, va per persones".

És la primera persona, al marge dels empresonats, que se suma a la vaga de fam. L'alcalde ha explicat que no s'ha marcat un temps de durada per a l'acció i que vol "acompanyar els companys que estan a la presó, que tenen una situació molt més adversa, fins quan diguin". Andreu no pensa deixar les seves funcions a l'alcaldia però, si arriba el moment en què cal que reposi, ha anunciat que les delegarà en el primer tinent d’alcalde, Francesc Benet.

Andreu ha decidit fer vaga de fam per "reivindicar que es tinguin en compte" els recursos interposats davant del Tribunal Constitucional i que l'alt tribunal encara no ha resolt, un pas previ per accedir a la justícia europea. En declaracions a TV3, l'alcalde de Montblanc també ha justificat l'acció com una manera de posar "el gra de sorra a la lluita per les llibertats i la justícia" des del món municipal.

L'anunci l'ha fet aquest mateix dijous a primera hora, acompanyat pel president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, i l'expresident de l'AMI i exalcalde de Vic Josep M. Vila d'Abadal, que li han donat suport. Cervera ha assegurat que no és una iniciativa que hagi promogut l'entitat, per bé que li dona "tot el suport". Andreu ha assenyalat que serà "dur" però ha volgut deixar clar que "ho és molt més per als presos". "Per mi no s’ha de patir, s’ha de patir pels presos", ha indicat.

Un cop fet l'anunci, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat "tota la força i suport" a l'alcalde a través de Twitter. "Amb un punt d’angoixa, però confiat en el teu coratge, amic", ha expressat Torra.