L'alcaldessa de Figueres declara als jutjats que l'1-O va actuar "com una ciutadana més"

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha declarat davant del jutge que l'1-O va actuar "com una ciutadana més". Felip només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha explicat que les diligències s'han obert arran de la denúncia d'un particular vinculat al partit polític INTRA, que va concórrer a les municipals del 2015. En aquest sentit, ha assegurat que es tracta d'un cas "polític" i que espera que el jutge que la investiga ho tingui en compte. Felip ha declarat també que "a Figueres es va votar perquè la gent ho va voler i es va fer amb una organització absolutament aliena a l'Ajuntament".

El jutjat de primera instància i instrucció número 6, que ha citat Felip, la investiga per un presumpte delicte de desobediència en relació amb la celebració del referèndum. L'alcaldessa, que ha rebut el suport d'una cinquantena de persones, entre les quals hi havia alcaldes, regidors, familiars i amics, ha assegurat abans d'entrar a declarar que estava "tranquil·la" i convençuda que aquell dia no va fer res malament. La màxima representant municipal ha prestat declaració durant uns vint minuts en els quals només ha respost a preguntes del seu advocat i s'ha negat, en canvi, a respondre al jutge i a la fiscalia.

"A Figueres es va votar perquè la gent va voler i amb una organització absolutament aliena a l'Ajuntament", ha assegurat. "Els alcaldes aquell dia vam tenir el mateix paper que la resta de ciutadans i espero que això es tingui en consideració", ha afegit. Felip també ha explicat que, tot i que inicialment s'havia dit que les diligències contra ella s'havien obert arran d'un atestat policial instruït per la Guàrdia Civil, en realitat provenen de la denúncia d'una persona vinculada al partit polític Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA), que va concórrer a les eleccions municipals del 2015.

En aquest sentit, ha dit que considera que es tracta d'un tema "polític", amb un "interès al darrere" i que espera que el jutge "ho vegi". "No és casual", ha reblat. L'alcaldessa ha assegurat que no esperava que "mai arribés aquest dia", tot i que ha admès que durant aquests mesos s'ha "mentalitzat" que hauria d'anar als jutjats. Amb tot, però, ha dit que espera que el cas acabi arxivat.

Felip no és la primera alcaldessa que declara en relació amb aquests fets. Fa uns mesos també ho va fer la de Girona, Marta Madrenas. En aquest cas, pels delictes de desobediència i prevaricació en el marc de la investigació oberta per la Fiscalia Superior de Catalunya sobre la cessió de locals electorals per al referèndum. En aquella ocasió, Madrenas va declarar des del seu despatx assistida per un advocat i va respondre a una única pregunta, que buscava esbrinar com es van posar a disposició de la ciutadania els diferents col·legis electorals. L'alcaldessa de Girona va assegurar que era "públic i notori" que ningú de l'equip de govern, cap treballador públic o responsable dels centres va obrir els col·legis (perquè no havien tancat des del divendres).

Igual que l'alcaldessa de Figueres, la de Roses, Montse Mindan, també va haver d'anar als jutjats per haver donat suport a l'1-O tot i que es va negar a declarar. En aquest cas, la causa tampoc es va obrir d'ofici sinó arran de la denúncia presentada per un particular. A mitjans d'abril, el jutjat d'instrucció número 1 de Figueres va arxivar la causa contra ella (també oberta per desobediència). Aquest dimarts, Mindan, juntament amb diversos representants de la comarca, ha volgut mostrar el seu suport a Felip a la concentració que s'ha fet a les portes del jutjat i on s'ha desplegat una pancarta on es podia llegir "Som República".