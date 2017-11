Podem anirà al 21-D amb els comuns

Les bases de Podem han votat majoritàriament a favor de la coalició amb els comuns. La traumàtica ruptura de la direcció catalana, encapçalada per Albano Dante Fachin, amb la direcció estatal de Pablo Iglesias ha influït poc en la consulta del partit lila a Catalunya, conclosa avui. Amb una participació del 60% d’un total de 17.379 inscrits, el 72% (12.432 persones) dels que han votat ho han fet favorablement a la confluència electoral amb Catalunya en Comú de Xavier Domènech, mentre que un 28% (4.876) han optat pel 'no'.



La pregunta de la consulta era: "¿Dones suport al fet que Podem es presenti a les eleccions del 21 de desembre a Catalunya en coalició amb Catalunya en Comú i les forces polítiques germanes que no donem suport ni a la declaració d'independència ni a l'aplicació de l'article 155, amb la paraula 'Podem' en el nom de la coalició i en la papereta?"



La consulta s’ha fet enmig d’un clima enrarit. Ahir mateix, Fachin s’acomiadava com a secretari general i estripava el carnet, enmig de denúncies de la "intervenció" en la sobirania de Podem Catalunya per decidir la seva línia política i de "manca de garanties democràtiques" de la consulta a les bases. Amb ell, també han marxat de la formació l'exdiputada de Catalunya Sí que es Pot Àngels Martínez Castells, com a cara més destacada, i Laura Haba, secretaria de municipalisme; Alberto Quiñones, responsable de Comunicació; Paulino Gracia, de Salut; Susana Rodríguez, secretària d’organització provincial de Tarragona; J. Vicente Pruñonosa, d’educació; Pablo Daglio, de municipalisme, i Mireia Palau, menbre del consell ciutadà. Fachin ha iniciat contactes tant amb ERC com amb la CUP, i no descarta cap opció per al 21-D.



Podem, doncs, s’incorporarà a la llista dels comuns de Domènech amb un programa de refús tant de l’article 155 com de la independència, a favor de la llibertat dels presos polítics (els líders de l’ANC i Òmnium i els membres del Govern) i a favor d’un referèndum pactat. Els comuns, que el 21-D concorreran amb les sigles En Comú Podem-Catalunya en Comú i que van ser els primers dins el sobiranisme a descartar la seva participació en una hipotètica llista unitària, ja havien reservat el tercer lloc de la llista -el segon, en principi, serà per a Elisenda Alamany- per a un candidat de Podem.



La formació lila haurà de refer ara la seva direcció catalana, que ha quedat decapitada amb l’adeu de Fachin. Dels vint-i-cinc membres del seu consell ciutadà, vuit han marxat.