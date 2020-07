Elisenda Paluzie: “Ara el gran risc és que l’independentisme es quedi a casa a les pròximes eleccions”

Reelegida fa dues setmanes, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, confia revertir la frustració de les bases independentistes i reactivar la via unilateral si se supera el 50% del vot a les eleccions.

Com estan de moral els socis de l’ANC?

Millor del que pot semblar. Crec que després de l’1-O les bases independentistes van passar una primera etapa complicada de dol per l’impacte de la repressió i per no haver materialitzat la independència. Ara hi ha una part que ho positivitza i diu que hem de lluitar amb el coneixement acumulat i hi ha qui pot entrar en frustració o ràbia.

¿Hi ha més esperança o hi ha més escepticisme?

El que ens pertoca és destriar el gra de la palla i tornar-nos a situar en el que és propositiu. Que la gent vegi que hi ha possibilitats d’avançar. Plantejar-se objectius que estiguin a l’abast i que representin petites victòries que facin que predomini l’esperança respecte al desànim.

¿Amb el covid-19 la independència ha deixat de ser una prioritat per al votant independentista?

Ho segueix sent. Ara, després de la gestió de la pandèmia, té més motius per ser-ho. Però hem de tenir en compte que en el seu dia a dia està preocupat perquè està en un ERTO, o ha perdut la feina, o se li ha mort un familiar proper...

Què els separa a vostè i Canadell?

Ben poca cosa. Ell, com a soci, va mostrar les seves preferències per altres candidats. Són coses que en els processos electorals a vegades passen i que són legítimes. No hi ha cap ferida. Hem parlat que a partir del 15 de juliol ens veurem.

L’Assemblea parla de reactivar la via unilateral si a les eleccions se supera el 50% dels vots. ¿Això no suposa admetre de facto que el mandat de l’1-O ja no val?

Certament alguna contradicció hi ha. L’1-O era la gran oportunitat de fer la independència, però no es va fer. I ara el que diem és que una de les maneres de reforçar-nos per poder fer-la és tornar a tenir un plus de legitimitat a ulls internacionals. I perquè no hi hagi cap mena de dubte sobre les majories, superar el 50% del vot en unes eleccions et dona aquesta legitimitat. És un element més per reforçar-nos i perquè els partits tampoc tinguin excuses.

¿Tornar a declarar la independència no ens portaria un altre cop a presos, exiliats...?

¿Si no la resposta quina és? ¿Que no podem fer la independència perquè l’Estat sempre s’hi oposarà? La repressió haurà guanyat. D’entrada no diem que l’endemà del resultat s’hagi de declarar la independència. No posem dates. També diem que la ruptura l’has de preparar.

Què li ha semblat el pas endavant de Puigdemont?

Si a nosaltres ens molesta que els partits incideixin en els processos interns de l’ANC, crec que l’ANC tampoc s’hi ha de ficar.

¿El panorama en l’oferta electoral independentista és engrescador per aconseguir el 50% dels vots?

El moment s’assembla una mica al 2010. Una crisi política pel fracàs de l’Estat, el sorgiment de moltes forces perquè el mapa polític es recompon i una crisi econòmica i social molt profunda. Ara hi ha una clarificació d’espais polítics perquè s’ha de veure com s’ha digerit tot el que ha passat i un espai amb bastantes contradiccions internes que està en procés de clarificació. Que es clarifiquin ens anirà bé a tots.

¿Hi ha risc que la gent es quedi a casa i no voti?

Aquest és un risc. Per això, per contrarestar aquest risc, tampoc veig tan negativa la pluralitat d’opcions. És important no perdre ni un vot i que tots sumin el 50%, independentment del pes que tinguin i de si entren o no al Parlament.

¿El PNC seria vot independentista?

No ho sé. Ells diran el que són. Nosaltres el que farem com a Assemblea, quan sapiguem com queda el tauler, és anar a veure tots els partits per saber quina proposta tenen amb relació a la independència i demanar-los que incloguin la unilateralitat si se supera el 50% dels vots.

¿La Diada tindrà manifestació?

Descentralitzada. Encara no hem decidit en quants municipis ni de quina manera concreta es farà, però sí que hi haurà una part física en què preservarem les distàncies.

¿Es pot dir que s’han salvat d’una baixa participació?

L’any passat també estàvem en una situació de desànim i teníem les bases molt enfadades amb els partits pels pactes amb el PSC, i van sortir centenars de milers de persones.

¿El resultat òptim de les eleccions és un govern independentista?

És un govern independentista disposat a fer la independència. Un govern independentista ja el tenim ara.

¿I què hi pot fer l’ANC?

Coses que ja hem començat a fer: ocupar espais de poder, com amb la Cambra de Comerç; enfortir els sindicats compromesos amb la república, determinats col·legis professionals...

Quan acabi el seu mandat, ¿es veu entrant en un partit?

No. M’he compromès a no fer el salt a llistes electorals quan acabi. És important per a l’ANC acreditar aquesta independència dels partits.