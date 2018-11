Els comuns assenyalen una via per aprovar els pressupostos catalans sense que tirin endavant els de l'Estat

Que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat no és una condició per a Catalunya en Comú per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Si bé els comuns assenyalaven les últimes setmanes que sense els comptes de l'Estat seria "molt difícil" fer uns pressupostos socials a Catalunya –ho mantenen–, aquest dilluns el seu portaveu, Joan Mena, ha posat sobre la taula una "segona via" per aconseguir uns números que "reverteixin les retallades" i que puguin satisfer "la majoria de catalans i catalanes". "Una reforma fiscal progressiva: eliminar privilegis fiscals amb els impostos de successions, donacions i patrimoni; fer una reforma de l'IRPF i finalment aplicar per fi una fiscalitat verda que redistribueixi esforços", ha apuntat el també diputat al Congrés.

"La primera via és aprovar els pressupostos generals de l'Estat", ha assegurat Mena, cosa que implicaria l'arribada de 2.200 milions a Catalunya que facilitarien a la Generalitat elaborar uns pressupostos més socials. El segon camí que ha explicat Mena no és una novetat i, de fet, el portaveu econòmic dels comuns, David Cid, ja havia traçat aquestes mesures si el Govern vol el seu 'sí' als comptes. És rellevant, però, que el diputat a la cambra baixa hagi ressuscitat aquesta possibilitat, ara que el govern espanyol ja es planteja aprovar decrets llei amb la previsió que els comptes no aconsegueixin l'aval de les formacions independentistes al Congrés.

Tot plegat, després que aquest mateix dilluns el ministre de Foment, José Luis Ábalos, no hagi descartat un "superdiumenge" electoral el 26 de maig amb eleccions municipals, europees i també generals. Des de Podem, i avui ho ha reiterat Mena, s'insisteix que si no s'aproven els pressupostos de l'Estat s'està "més a prop" d'un avançament electoral.

En aquest context, el portaveu de CatComú ha reclamat una altra vegada al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que presenti la seva proposta de pressupostos i ha assegurat que des dels comuns estan esperant una reunió formal per abordar els números. "Encara no hem aconseguit un Govern que governi", s'ha queixat, i ha recordat que per als pròxims dies hi ha convocades nombroses vagues i mobilitzacions de diferents sectors de la societat.

En aquest sentit, Mena també ha mostrat la seva sorpresa pel fet que l'executiu estigui més "preocupat per continuar veient com fa algun canvi en el reglament que no pas a governar", en relació a la voluntat dels partits independentistes de reformar el reglament de la cambra catalana per facilitar una possible investidura a distància de Carles Puigdemont. "El president de la Generalitat ha d'estar a Catalunya. Els catalans i catalanes tenim les necessitats a Catalunya", ha subratllat Mena, que abans d'avançar quin serà el seu posicionament en la comissió del reglament que es reuneix aquesta tarda cal veure "en què consisteix" la reforma que planteja JxCat.

Els 'whatsapps' de Cosidó

Mena també ha criticat els 'whatsapps' del senador del PP Ignacio Cosidó en els quals es vanta de controlar la sala segona del Tribunal Suprem i ha assegurat que una persona amb "tants vincles amb les clavegueres de l'Estat hauria de deixar el seu càrrec". "Necessitem una nova fórmula per triar el govern dels jutges. No pot ser que es polititzi la justícia", ha assenyalat.