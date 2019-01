L'associació internacional d'escriptors PEN exigeix l'alliberament "immediat" dels Jordis

L'associació internacional d'escriptors, PEN Internacional, ha exigit aquest dilluns l'alliberament "immediat" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en una compareixença a Barcelona de la seva presidenta, Jennifer Clement, segons recull l'ACN. Clement ha denunciat les restriccions "excessives" a la llibertat d'expressió arran dels càrrecs "desproporcionats" de sedició i rebel·lió contra els dos líders de la societat civil, i ha assegurat que han manifestat "pacíficament" les seves idees. L'organització reafirma així el seu posicionament just abans del judici mitjançant un comunicat que subscriuen autors com ara Colm Tóibín i Erri de Luca i les 180 organitzacions PEN d'arreu del món, donant suport a la campanya que lidera el PEN Català. La presidenta mexicana del PEN Internacional visita aquest dilluns Jordi Cuixart a la presó de Lledoners.



Els 180 centres PEN d'arreu del món donen suport al manifest, tot i que una quinzena es comprometen a estar "especialment actius" en la defensa dels drets dels dos líders empresonats. El PEN Amèrica, Argentina, Basc, Canadà, Croàcia, Escòcia, Eslovènia, Estònia, Francès, Hondures, Mèxic, Portugal, Quebec, Rússia i Suís Francòfon són els signataris actius d'aquest posicionament, al qual hi donen suport escriptors com ara Suso de Toro, José Eduardo Agualusa, Mary Ann Newman, a més dels esmentats Erri de Luca i Colm Tóibín, com també l'intel·lectual indi Salil Tripathi, que presideix el comitè d'escriptors empresonats del PEN Internacional.

El PEN Internacional s'havia posicionat en contra de l'empresonament dels dos líders civils en passades ocasions, però amb aquest manifest i la presència de Clement a Barcelona han volgut mostrar fermament una posició "compartida per altres organitzacions internacionals", així com per tribunals europeus. "Ens estem sumant a una opinió internacional forta", ha dit Clement a la roda de premsa aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès, acompanyada pel director executiu del PEN Internacional, Carles Torner, i la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori.

Clement ha recordat que el PEN lluita contra les "propagandes, les mentides i la xenofòbia", i ha ressaltat la importància de ser a Catalunya com han estat a "Turquia, a Hongria, al Tibet, a l'Índia, a Veneçuela, a l'exili cubà o a Ucraïna".

Denúncia pels "atacs" a la llibertat d'expressió a Catalunya

La declaració anunciada denuncia una sèrie d'atacs contra la llibertat d'expressió i la llibertat artística a Catalunya, "durant i després" del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. "Darrerament els catalans han estat víctimes, sense precedents des de la dictadura franquista, de persecucions per diferents manifestacions artístiques que ataquen plenament el dret a la llibertat i a les seves diferents formes d'expressió artística", ha dit Clement. D'aquesta manera han instat les autoritats espanyoles a retirar els càrrecs contra Sànchez i Cuixart i alliberar-los "immediatament", ja que, "més enllà d'haver manifestat pacíficament les seves idees", han vetllat per "garantir", des de les entitats que presideixen, la "lliure circulació" de les idees dels escriptors a Catalunya.

Per la seva part, Torner ha afirmat que denunciaran a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides la "restricció" dels drets a l'estat espanyol, i ha demanat a l'opinió pública i els mitjans que s'informi de manera veraç de l'actitud "inequívocament pacífica" de Cuixart i Sànchez.

Torner ha recordat que el PEN Català "no és una organització independentista" davant les acusacions en un article de l'escriptor Mario Vargas Llosa, que va ser president del PEN Internacional.

La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, ha reivindicat la feina de l'organització, que va néixer el 1922, i que durant 95 anys ha lluitat "contra els atacs a la nostra llengua i la nostra cultura, defensant escriptors perseguits". No existeix actualment un PEN Espanya, però sí un centre basc i un gallec, a més del català.

La periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha assistit a l'acte i ha dit que el PEN és una organització a la qual sempre "hi ha estat molt pròxima", així com Òmnium Cultural. "Hi ha una xarxa d'entitats del món cultural que en el fons totes lluitem pel mateix, que és una literatura i un periodisme de qualitat", ha assegurat Bonet.