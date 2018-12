El bloqueig al Parlament manté sense renovar un centenar de càrrecs

Fa mesos que a les reunions de la Junta de Portaveus del Parlament hi ha una carpeta que acumula folis sense que els grups arribin a obrir-la mai. Es tracta de la llista de càrrecs per a organismes públics que la cambra catalana té la missió de designar. Una llista que no para de créixer i que ja supera el centenar de casos. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual, el Consell de Garanties Estatutàries o el plenari del CoNCA són només alguns exemples d’organismes que a dia d’avui compten a les seves files amb vacants pendents d’omplir o amb membres amb el mandat caducat que segueixen “en funcions” a l’espera que el Parlament en designi els successors. Una espera que, en alguns casos, ja supera els tres anys.

És la situació, per exemple, dels consellers del Consell de Garanties Estatutàries Joan Egea i Carles Jaume, que tenen el mandat caducat des del novembre del 2015 però que segueixen exercint davant la falta de substituts. Des del novembre, també Pere Jover i Jaume Vernet estan en funcions, cosa que, sumada a la renúncia de Joan Ridao el 2016 per ser lletrat del Parlament, fa que cinc dels sis integrants del Consell que designa el Parlament estiguin pendents de renovació.

No és un cas excepcional. Situacions com la del Consell de Garanties Estatutàries es repeteixen en altres organismes com la Sindicatura de Comptes, en què més de la meitat dels seus membres -quatre de set- tenen el mandat caducat. A més, un d’ells, Andreu Morillas, va renunciar al càrrec el novembre del 2017, de manera l’organisme va passar a estar format per només sis síndics a l’espera que el Parlament mogui fitxa per a la seva renovació. També el Consell de l’Audiovisual de Catalunya -tres dels sis membres, entre ells el president, amb el mandat acabat-, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades -amb la presidenta en funcions des de fa un any- o el plenari del CoNCA -amb quatre dels seus membres amb el mandat caducat des del 2016 i la vacant deixada per Valentí Puig el 2014- formen part de la llarguíssima llista d’organismes amb renovacions pendents.

Un dels principals organismes que segueix formant part d’aquesta llista és la CCMA. En aquest cas, però, els grups sí que van ser capaços d’arribar a un acord al desembre. JxCat, ERC, el PSC i Ciutadans van acordar una proposta de noms per renovar l’ens que, tot i això, el partit taronja va acabar congelant poc després davant del cost que podia suposar per a ells que els nomenaments es percebessin com un acord amb grups independentistes. És un exemple de com la situació política al país condiciona, també, els pactes per triar la composició dels organismes públics, un tràmit que, habitualment, sempre havia comptat amb majories àmplies. “La política de blocs dificulta aquest tipus d’acords”, apunta Marta Ribas (Catalunya en Comú), que critica JxCat i ERC perquè “més enllà del Procés, totes les altres coses que deuen entendre supèrflues es queden a mig camí”. En la mateixa línia s’expressa Santi Rodríguez (PP), que admet que l’actual context polític i la polarització dificulten l’assoliment de pactes. “Les circumstàncies dels últims anys han complicat la situació. Es va cessar el Parlament i el Govern, s’ha hagut de redreçar tot, i això alenteix els processos”, exposa Albert Batet (JxCat). Per la seva banda, Sergi Sabrià (ERC), argumenta que l’eix nacional no ha d’afectar la renovació d’aquests organismes, ja que “és dolent per a tots que estiguin incomplerts”. El bloqueig “deixa els organismes en situacions dramàtiques”, opina també Ferran Pedret (PSC), que admet, però, que en les últimes setmanes des de la presidència del Parlament s’està apressant els grups a posar fil a l’agulla a aquestes renovacions pendents.

I és que, més enllà dels principals organismes, la llista de càrrecs pendents de designar és llarga i inclou també capítols on hauria de ser molt més fàcil posar-se d’acord. És el cas de diversos consells assessors com ara el de RTVE -13 membres a proposar pels grups-, el de continguts de la CCMA -16 membres-, els consells socials de les vuit universitats públiques catalanes -dos representants en cada universitat-, o el consells assessors del Síndic de Greuges -16 membres-, de l’ICF -6 membres- i de Protecció de Dades -3 integrants-, entre d’altres.

Organismes buits

Un capítol a part mereixen els casos d’organismes que s’han creat per llei els últims anys però per als quals mai s’ha designat representants. És el cas del ple del Consell Fiscal de Catalunya i de l’Agència Catalana de Protecció Social, dos ens creats en el marc de les que es va anomenar lleis de desconnexió -la de la hisenda pròpia i la de la seguretat social catalana- que mai s’han arribat a posar en marxa, però també del comitè d’experts pel canvi climàtic -que hauria d’estar format per set membres-, i d’un òrgan col·legiat previst a la llei de transparència, aprovada el 2014.

En total, més d’una trentena d’organismes i d’un centenar de càrrecs que malviuen amb baixes i personal en funcions a l’espera que algun dia el Parlament superi el bloqueig i posi fil a l’agulla a les renovacions pendents.

Una llista de vacants que no para de crèixer

Consell de Garanties Estatutàries

Cinc dels sis membres de l’òrgan estan pendents de renovació, alguns des de 2015

Sindicatura de Comptes

Quatre dels set Síndics tenen el mandat caducat.

CAC

Tres dels sis membres del Consell de l’Audiovisual, entre ells el president, Roger Loppacher (a la foto), haurien d’haver estat substituïts.

CCMA

Ja ha vençut el mandat dels sis integrants del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Fa un any i mig que la presidenta té el mandat caducat

Consell Assessor RTVE

Els 13 membres del consell estan pendents de renovar

Comissió control Consultes Populars

Els seus set membres haurien d’haver estar renovats durant els tres primers mesos de la legislatura.

Plenari del CoNCA

Cinc dels set membres s’han de renovar des de fa dos anys i mig.

Consell Assessor continguts de la CCMA

Els 16 membres del consell tenen el mandat caducat des de juliol del 2016.

Consells socials de les universitats catalanes

Estan pendents de renovar 16 representants. Dos a cada una de les vuit universitats públiques catalanes.

Junta de Museus

Hi ha tres vacants, entre elles la que va deixar Quim Torra

Comissió Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

Té tres dels cinc membres pendents de renovar

Junta de l’ICIP

Ha finit el mandat de tres dels set membres de la Junta.

Consell Assessor de Protecció de Dades

Té els tres membres amb el mandat caducat.