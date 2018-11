Som el 80%: la plataforma transversal d'Òmnium a favor d'una "negociació sincera" i una solució "real" per a Catalunya

"Som el 80%" és el lema de la nova campanya que engega Òmnium per expressar la "diversitat i pluralitat" de la societat catalana que rebutja la presó preventiva contra els líders independentistes i que demana "iniciar una negociació sincera per a una solució política real" per a Catalunya. L'entitat presidida per Jordi Cuixart ha presentat el manifest aquest dimarts en un acte al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, a Barcelona, amb la presència de l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, l'exlíder dels comuns Xavier Domènech, l'expresident del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, els exconsellers Antoni Castells, Andreu Mas-Colell i Joan Manuel Tresserres, l'exsecretària general de Podem Catalunya Gemma Ubasart, l'historiador Borja de Riquer i l'advocat August Gil Matamala, entre altres personalitats.

En la presentació de la plataforma Som el 80%, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha apel·lat a una "resposta àmplia davant d'un judici injust" i també a "sumar les màximes sensibilitats" a favor de trobar una "solució real". En resposta a una pregunta sobre si aquesta solució ha de ser un referèndum d'autodeterminació, Mauri ha assegurat que a Òmnium no li pertoca dir quines són les solucions, sinó que això correspon als governs i als partits. "Entenem que segur que passa pel diàleg i la negociació política, i passa per les urnes", s'ha limitat a dir el vicepresident de l'entitat cultural.

Mauri ha denunciat l'estat "criminalitzador" contra les mobilitzacions ciutadanes i ha fet una crida als altres pobles d'Espanya que "també siguin capaços d'articular una resposta que posi fi a aquest "abús". El manifest presentat compta amb més d'un centenar de signants de diversos àmbits, des del polític fins a l'econòmic, social, acadèmic i cultural. També hi destaquen noms com l'entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, els cantants Feliu Ventura i Alguer Miquel; els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert; el líder d'UGT i exlíder de CCOO, Camil Ros i Joan Carles Gallego; les actrius Clara Segura i Sílvia Bel, i les advocades Eva Labarta i Anaïs Franquesa (Irídia).

L'escrit sintetitza en tres elements la seva reivindicació: la defensa dels drets i les llibertats democràtiques i fonamentals, el rebuig a la repressió i la judicialització de la política com a eina per resoldre els conflictes polítics i la defensa d'una solució política que "sempre ha de passar perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir i exercir democràticament el seu futur polític".