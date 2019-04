Els candidats del 28-A presos demanen l’alliberament

La campanya electoral del 28-A finalment ha entrat en el judici al Procés. I el tribunal haurà de mullar-se. Des d’ahir que hi ha formalment cinc candidats a les generals al banc dels acusats. Per part de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. Per part d’ERC, Oriol Junqueras i Raül Romeva. Tenint en compte aquesta nova condició, ahir a la tarda l’advocat dels candidats de JxCat, Jordi Pina, va presentar un escrit al tribunal demanant la llibertat provisional dels tres presos polítics. El lletrat de Romeva i Junqueras té intenció d’adherir-s’hi durant el dia d’avui, tal com va avançar el portaveu judicial d’ERC, Joan Ignasi Elena. També podrien unir-s’hi la resta de presos, ja que, a més d’esgrimir la seva situació de candidats, els escrits destaquen la vulneració del dret a defensa per les sessions maratonianes del judici.

En l’escrit de Pina s’argumenta que el judici s’allargarà i que els seus representants no poden preparar bé les sessions des de la presó. A més, assenyala que no tenen cap mena d’intenció de fugir després de més d’un any de presó preventiva -un i mig en el cas de Sànchez-. En aquest sentit, recorda que un dels motius pels quals el jutge instructor Pablo Llarena va deixar en llibertat Turull i Rull el 4 de desembre del 2017 era el seu “arrelament” al territori vist que es presentaven com a candidats a les eleccions del 21-D. Per demostrar que no tenen intenció de fugir, proposa imposar-los mesures cautelars com aportar tot el seu patrimoni o bé no deixar-los sortir de la Comunitat de Madrid. Ara el tribunal, presidit per Manuel Marchena, haurà de prendre una decisió. Pina és molt poc optimista.