Puigdemont: "No claudicaré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes"

Carles Puigdemont ha llançat una advertència aquest dissabte respecte al seu futur polític: "No claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes".

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de març de 2018

Puigdemont s'ha expressat així en la primera piulada amb missatge polític que fa des que va cedir al seu el control dels seus perfils a les xarxes socials, després de ser detingut i empresonat a al centre penitenciari de Neumünster, a Alemanya.

A partir d'avui, i fins que el legítim President de la Generalitat de Catalunya, #CarlesPuigdemont, no surti en llibertat, tots els seus perfils a les xarxes socials seran gestionats pel seu equip. #FreePuigdemont 🎗 #FreeCatalanPoliticalPrisoners 🎗 pic.twitter.com/Qc74oWhP9J — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 28 de març de 2018

En la piulada, Puigdemont assegura que no es claudicarà "davant l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'Estat de dret i la justícia per la unitat de la pàtria".