El 68% dels catalans creuen que el Procés acabarà sense independència tot i que la majoria votarien 'sí' en un referèndum

Un 46,1% dels catalans són partidaris de la independència. Un 46,2% no ho són (al 3,1% els és igual). En canvi, l'efecte boicot faria que un 47,9% votessin 'sí' en un referèndum d'autodeterminació, però només el 31,8% optarien pel 'no' (un 14,7% ja tenen decidit que ni tan sols hi participarien). Les respostes són part del sondeig anual de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) publicat aquest dimarts, que incorpora un capítol específic sobre la independència del qual s'extreuen conclusions que a priori poden semblar incoherents. Per exemple, que la majoria de la població prefereix que el Procés s'acabi amb un acord amb l'Estat perquè Catalunya tingui més autogovern, tot i que en cas de referèndum seria el sí el que s'imposaria. De fet, només una minoria (14,9%) creuen que Catalunya assolirà la independència, mentre que el 68,3% opinen que o bé hi haurà un acord amb el govern espanyol o bé que les reivindicacions sobiranistes acabaran sense resposta.

Fins i tot entre els votants independentistes són majoria els que creuen que el Procés acabarà amb un pacte amb l'Estat per aconseguir més autogovern. Per partits, un 46% dels de JxCat estan convençuts que aquesta serà la sortida (el 32% opinen que serà la independència), un 45,8% dels d'ERC (un 28,5% creuen que la República serà una realitat algun dia), mentre que el percentatge en els de la CUP està més equilibrat: un 37,3% veuen més factible l'acord amb l'Estat i un 32,2% la independència.

Malgrat assumir que la independència no és l'opció més probable, els votants d'aquestes tres formacions sobiranistes continuen majoritàriament compromesos amb la República. Entre el 70% i el 80% voldrien assolir la independència, tot i que hi ha aproximadament un 20% que preferirien renunciar-hi a canvi que la Generalitat disposés de més competències.

"¿Com li agradaria que acabés el procés sobiranista?" és la pregunta que planteja l'ICPS. Al 44,4% dels catalans, amb un pacte amb l'Estat perquè la Generalitat tingui més competències. El 36,2% preferirien la independència i el 15,1% volen simplement que el Procés s'acabi d'una vegada, segons el sondeig.

Rebuig de l'unionisme al Procés

Els partidaris de la unitat d'Espanya són majoria entre els votants de la resta de formacions polítiques de l'arc parlamentari. També entre els comuns. Només l'11,6% dels votants de Catalunya en Comú - Podem són partidaris que el Procés acabi amb l'estat propi, quan més del 70% prefereixen un acord amb l'Estat i un 8% que s'abandoni el Procés sense contrapartides per a Catalunya. Els percentatges són encara més aclaridors quan afecten el PSC (un 76,8% a favor del pacte i un 18,8% d'abandonar el Procés); del PP (45,5% partidaris d'acabar amb el Procés i un 40,9% de cedir més autogovern a Catalunya) i de Ciutadans (50,5% contra el Procés i 47,5% partidaris del pacte).

Evolució del suport a la independència

En el sondeig de l'ICPS hi ha fins a 10 preguntes sobre la independència, la majoria de les quals no acostumen a incloure's al baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que la setmana passada confirmava una tendència a l'alça del sobiranisme. En tot cas, són preguntes que es repeteixen any rere any i que, per tant, permeten detectar l'evolució de la societat. O, més aviat, l'enquistament de les posicions. L'any passat eren un 47,4% els enquestats que haurien votat a favor de la independència en un referèndum (un 37,1% hi haurien votat en contra), mentre que el percentatge s'ha mogut des del màxim del 49,9% el 2014 fins al mínim del 43,7% del 2011, un any abans de la primera gran mobilització independentista al centre de Barcelona.

El 'no' ha tingut més fluctuacions en funció de l'efecte boicot. Així, el 2011 el 22,3% dels enquestats rebutjaven participar en un referèndum d'independència i eren només el 25,1% els que optaven per votar-hi en contra. L'any passat, en canvi, el percentatge de 'no' es va enfilar al 37,1% perquè els partidaris de no participar en el referèndum es van reduir al 10%. Ara bé, en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 el 'no' va representar únicament el 7,8% i la participació amb prou feines va arribar al 43% del total, amb el 'sí' a l'entorn del 90%.

Junqueras i ERC, al capdavant

Totes les enquestes que s'han fet recentment apunten a un avantatge electoral creixent d'ERC, i la de l'ICPS no és una excepció. En aquest sondeig, però, s'opta per no 'cuinar' els resultats i oferir les respostes directes de la gent. Així, els republicans serien la primera força en intenció directa de vot al Parlament, amb més del 23% dels vots, i doblarien la segona força, que segons el sondeig seria el PSC amb un 12%. Entre el 8% i el 10% de la intenció directa de vot se situarien JxCat, que seria tercer, els comuns, Cs i la CUP. Només el 2,2% dels enquestats fan confiança al PP. El que més ha crescut en l'últim any, però, és el nombre d'abstencionistes, que passa del 8% al 21%.

Pel que fa a la valoració de líders, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, és el que té una nota mitjana més alta, amb un 5,86, seguit del president del grup parlamentari de JxCat i expresident de l'ANC Jordi Sànchez, amb un 5,53. Ells dos són els únics que aproven. El diputat Carles Riera de la CUP, a qui desconeix més de la meitat de la població, és tercer amb un 4,89 i, a continuació, arriben els líders de Podem, Pablo Iglesias, amb un 4,65, i dels comuns, Ada Colau, amb un 4,58.

Com en l'últim baròmetre del CEO, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont suspèn amb un 4,52, amb la mateixa nota que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Encara per sota es troba l'actual president català, Quim Torra, amb un 4,27. Completen la llista el primer secretari del PSC, Miquel Iceta (4,09); el president de Cs, Albert Rivera (2,14); la cap de l'oposició, Inés Arrimadas (2,06); el nou president del PP, Pablo Casado (1,63), i el fins ara líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol (1,47).