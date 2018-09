Un centenar de persones del CDR tornen a plantar-se davant el TSJC contra la "injustícia"

Un centenar de persones s'han concentrat a primera hora d'aquest dijous davant del TSJC per protestar contra els "tribunals d'excepció" i l'existència de presos polítics, exiliats i encausats arran de l'1-O –com expressen en un comunicat–. Diversos CDR del Vallès Occidental han convocat la protesta a través de les xarxes socials recordant que el passat 23 de febrer ja van concentrar-se a les escales de l'alt tribunal, on els activistes es van encadenar. Una acció que va acabar amb 14 detinguts –la fiscalia demana penes de presó per a 11 dels detinguts–. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat els activistes encadenats davant desenes de persones que els donaven suport des de fora del cordó policial, i han procedit a identificar una desena de joves, els quals oferien resistència pacífica. El diputat de la CUP, Carles Riera, ha estat un dels desallotjats.

Sota el lema "Quan la injustícia és llei la desobediència és un dret", els concentrats s'han assegut a les escales de davant del tribunal, bloquejant-ne l'entrada, i han avisat que aquesta acció és només un exemple de la "tardor calenta" que arriba. A hores d'ara, les portes de l'edifici ja tornen a estar obertes.

Els manifestants denuncien la "injustícia espanyola i la seva judicatura", que "no només reprimeixen els que lluiten a favor de la República" –fent èmfasi en Adrià i Tamara Carrasco– sinó que també inclouen els casos de Valtònyc i Pablo Hasel, Altsasu o Willy Toledo, entre d'altres.