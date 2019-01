El 62% dels ciutadans aproven l'actuació del govern de Torra tot i que amb una puntuació més baixa que el de Puigdemont

El Govern encapçalat pel president Quim Torra aconsegueix l'aprovat del 62% dels ciutadans, una nota que suposa una davallada de més de deu punts respecte a la qualificació que va obtenir l'executiu de Carles Puigdemont (72,2%) en la darrera avaluació, l'any 2016. Així doncs, el 33,1% restant suspèn l'executiu català i, al detall, un 15,7% d'aquests en valoren l'actuació amb la nota més baixa, un zero. Dels ciutadans que situen el Govern per sobre la franja de l'aprovat, un 22,1% el puntua amb un 5 i un 16,2% amb un 6, les dues qualificacions més utilitzades dins del grup que dona llum verda a l'executiu de Torra.

En els darrers quatre anys, el de Quim Torra no és el govern pitjor valorat, sinó que la Generalitat encapçalada per Artur Mas l'any 2014 encara va obtenir una puntuació més baixa: només el 61,4% dels sondejats li atorgaven més d'un cinc. En canvi, l'executiu de Torra sí que assoleix la nota mitjana més baixa. La Generalitat suspenia amb un 4,87 sobre 10 amb Artur mas i va aprovar, el 2016, amb un 5,50 amb Carles Puigdemont. Així, tot i que no son qualificacions elevades, sí que son més altes que la publicada aquest mes de gener: un 4,66 per a l'executiu de Torra.



D'aquesta manera, en una escala de 10 punts, els catalans puntuen amb un 4,66 la gestió de la màxima institució política a Catalunya. I és que només els votants que declaren haver confiat en Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana (ERC) en les últimes eleccions concedeixen l'aprovat al Govern pel que fa a la gestió, amb un 6,17 i un 5,82, respectivament. Els enquestats que van donar suport a les dues formacions de Govern a les últimes eleccions suposen un 28,5% del total.





En canvi, els electors que van confiar en la resta de formacions de l'arc parlamentari suspenen categòricament l'executiu de Torra. Els més crítics són els votants populars, que valoren amb un 1,93 la gestió del Govern, seguits de Ciutadans, que el puntuen amb un 2,97. Encara per sota la barrera de l'aprovat, els més generosos amb l'executiu català son la CUP i Catalunya en Comú - Podem, que atorguen un 4,78 i 3,37, respectivament.



Desconfiança amb la resolució de problemes

El sondeig, fet entre el 22 de novembre i el 20 de desembre passats, també recull que un 53,1% dels enquestats creuen que el Govern "no sap com resoldre els problemes del país". Un resultat més negatiu que el que va obtenir l'executiu de Puigdemont el 2016, amb un 44%. D'altra banda, el 38,4% dels ciutadans afirmen que sí que "sap com resoldre els problemes del país però necessita temps".



En un altre sentit, el CEO evidencia que el 49,9% dels catalans advoquen perquè el Govern se centri en la resolució de l'encaix entre Catalunya i Espanya, mentre que un 44,3% aposta per fixar-se, primer, en gestionar aquells serveis públics que són competència de la Generalitat.





D'altra banda, els enquestats consideren que els tres principals problemes que té Catalunya actualment són l'atur i la precarietat laboral (31,3%), la insatisfacció amb la política i els polítics (30,0%), i les relacions entre Catalunya i Espanya (29,4%).



Visió positiva cap a infraestructures

Pel que fa a la valoració sobre polítiques públiques, la millor nota l'obté el sistema d'infraestructures (6,29), seguit de la xarxa de transport públic (6,23) i l'aposta cultural (6,16). Per contra, la temporalitat dels contractes és el tema que aconsegueix la pitjor nota (3,53), després de l'habitatge (4) i la lluita contra l'atur (4,16).



Com a novetat respecte al sondeig del 2016, els enquestats van haver de respondre sobre l'actuació de la Generalitat pel que fa a la defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques, un aspecte que han qualificat amb una nota mitjana del 5,41.