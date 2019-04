Els comuns rebutgen que el referèndum sigui una "línia vermella" per investir Sánchez

Els comuns no són partidaris que el referèndum sigui una línia vermella per donar suport a Pedro Sánchez després de les eleccions del 28-A. Així ho ha afirmat aquest dilluns el candidat d'En Comú Podem a les generals, Jaume Asens, després que la setmana passada Podem confirmés que inclouria al seu programa electoral un referèndum sobre el futur de Catalunya amb tres opcions. "No som partidaris de línies vermelles", ha dit Asens en roda de premsa, i ha argumentat que estem en un "context molt excepcional" i que la taula de diàleg entre els governs espanyol i català va fracassar, precisament, per les "línies vermelles".

Després de presentar el seu lema de campanya, 'Guanyem per avançar', Asens ha erigit els comuns com la garantia contra la "involució" democràtica que podria suposar un pacte PSOE-Cs després del 28-A. El cap de llista ha acusat Sánchez d'"irresponsable"per haver fet entrar en campanya el 155, i ha arribat a dir que les institucions catalanes estan "amenaçades per Cs però també pel PSOE". Davant d'un Sánchez "camaleònic", ha conclòs Asens, els comuns poden forçar el seu compromís amb l'agenda social i pel diàleg amb Catalunya.

Al parer d'Asens, l'important és el diàleg, també per al format de la pregunta d'un eventual referèndum. Posant un altre cop sobre la traula la idea d'una llei de claredat, el cap de llista dels comuns ha demanat no tancar la porta ni a una consulta amb diverses preguntes -com la que defensa el líder de Podem, Pablo Iglesias- ni a una amb resposta binària sobre la independència. "L'important és que els partits catalans ens posem d'acord", ha dit, i ha sentenciat que les dues opcions -pregunta múltiple o binària- tenen "avantatges i inconvenients: no es pot descartar ni l'una ni l'altra", ha insistit.

Sobre el lema de campanya, Asens ha defensat que la seva candidatura es presenta per "fer avançar Catalunya", per "deixar enrere la involució democràtica, la corrupció i les retallades" i per "avançar davant dels que volen bloquejar Catalunya". En aquest sentit, ha contraposat En Comú Podem tant al "tàndem del bloqueig" que atribueix a ERC i JxCat, que "pot fer que l'extrema dreta governi a l'Estat", com a la "coalició de l'Íbex-35" de PSOE i Cs. Asens ha promès ser garantia per derogar les reformes laborals i la 'llei mordassa' o per regular el mercat de lloguer, però també per defensar el dret a decidir de Catalunya. "Som l'única formació amb un aliat estatal compromès amb aquest dret", ha dit. Un dret, però, que no és línia vermella.