En Comú Podem vol crear una unitat policial per lluitar contra les clavegueres de l'Estat

Crear un comitè d’experts que combati les clavegueres de l’Estat. Aquesta serà una de les propostes estrella dels comuns en aquesta campanya electoral que arriba després que es fes públic que l a cúpula del ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz (PP) com a titular, va atorgar la residència a Espanya a un veneçolà que va subministrar informacions sobre el líder de Podem, Pablo Iglesias, de suposats pagaments del govern veneçolà a la formació lila que mai s'han pogut acreditar.

"Crearem una unitat específica perquè mai més amb recursos públics es posi en marxa una policia política que fabriqui proves falses per combatre els adversaris amb pràctiques irregulars i delictives, perquè les notícies falses que es construeixen comencen a partir del robatori d'un mòbil", ha denunciat el candidat d'En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Jaume Asens. El cap de llista ha dit que ells són els únics que poden crear aquesta unitat perquè la resta de grans partits espanyols han "fomentat o silenciat" les clavegueres de l'Estat.

"No en tenim prou que el govern de Pedro Sánchez digui que ja no n'hi ha, i no sé a qui li ha demanat que les netegi, si a Vera o a Barrionuevo", ha afirmat Asens irònicament en al·lusió a la guerra bruta contra ETA amb la creació dels GAL. Aquesta unitat serà de caire policial i dependrà del ministeri de l'Interior, però l'objectiu és que gaudeixi d'autonomia perquè cap govern pugui utilitzar-la de manera partidista.

"Que siguem en el govern [espanyol] és la garantia que fem net i que els adversaris polítics, ja siguin dirigents de Podem o independentistes com Xavier Trias, no puguin estar en el punt de mira", ha afegit Asens, que ha fet aquestes declaracions acompanyat per l'activista anticorrupció Hervé Falciani en un acte per presentar les propostes dels comuns en matèria de transparència.

L 'informàtic italofrancès col·labora activament amb la justícia de diversos països aportant informació de suposats comptes de més de 130.000 evasors fiscals que podrien tenir diners en bancs suïssos amb informació que va sostreure quan treballava a la filial suïssa del banc HSBC . Aquesta experiència l'ha portat a col·laborar amb l'Ajuntament de Barcelona, i ara assessorarà els comuns per impulsar aquesta unitat. "El meu compromís és estar al costat dels que s'enfronten a la corrupció, que ha de ser una prioritat", ha dit Falciani, que ha lamentat "la facilitat amb què circulen notícies falses".

La nova unitat es nodrirà d'agents d'assumptes interns i no necessitarà cap partida pressupostària extra. "L'Estat ja té recursos econòmics i materials suficients per combatre unes clavegueres que se sustenten en tres potes: la política, la policial i l'econòmica". En aquest sentit, ha criticat que diversos periodistes que presumptament haurien col·laborat en la guerra bruta contra Podem no estiguin sent investigats mentre líders independentistes estan en presó preventiva. "És una vergonya que els Jordis segueixin a la presó mentre Eduardo Inda es passeja pels platós de televisió, tot i la seva implicació amb les clavegueres de l'Estat".

La creació d'un registre de lobis efectiu, la reforma de la llei 19/2013 de transparència o la prohibició de les portes giratòries. Aquestes són unes altres propostes que els comuns han presentat avui a l'Ateneu del Raval de Barcelona en l'acte 'Fem Net. Acabem amb les clavegueres. Netegem la corrupció'.