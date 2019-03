La cúpula d'Interior del PP va atorgar la residència a un veneçolà que va subministrar informació contra Iglesias

La cúpula del ministeri de l'Interior amb Jorge Fernández Díaz (PP) com a titular va atorgar la residència a Espanya a un veneçolà que va subministrar informacions no acreditades contra el líder de Podem, Pablo Iglesias, segons han confirmat a Europa Press fonts policials. Interior va decidir concedir a Carlos Alberto Arias, un ciutadà veneçolà, una autorització de residència a Espanya durant un any per "circumstàncies excepcionals" a causa de "raons de col·laboració amb les autoritats policials", segons la informació avançada per 'El País'.

El permís de residència va ser signat pel llavors número dos de Fernández Díaz, l'ex secretari d'estat de Seguretat Francisco Martínez. Al document no es detalla en què es va basar aquesta cooperació però, segons el diari esmentat, el mateix Arias va declarar davant de notari que des del febrer del 2016 treballava com a "informador" per a la policia espanyola. En concret, "li va aportar tota mena de documents" sobre els diners que suposadament el govern de Veneçuela havia lliurat a dirigents de Podem i a Pablo Iglesias, en aquest cas a través d'un compte d'Euro Pacific Bank a les illes Grenadines, tot i que mai s'ha pogut demostrar.

La residència d'aquest veneçolà, atorgada l'11 d'abril del 2016, va ser objecte d'investigació judicial en el passat arran de la publicació de diferents notícies sobre el líder de la formació lila al diari digital 'OKDiario'. L'advocat del comissari jubilat en presó provisional José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, va relacionar ahir el robatori del telèfon mòbil d'una assessora del líder de Podem i la difusió posterior de la informació privada que contenia amb una "investigació policial". "Tot és una qüestió d'una investigació policial i ell, esclar, només l'ha vehiculat en l'àmbit policial", va assenyalar.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar ahir que havia arribat el moment de demanar "responsabilitats polítiques" als anteriors dirigents d'aquest departament ministerial per la suposada vinculació del 'cas Villarejo' i la sostracció d'un telèfon amb informació del líder de Podem. "És una vergonya que suposadament s'hagin pogut utilitzar institucions de l'Estat amb finalitats absolutament abjectes", va comentar. També va qualificar de "greu" els casos instruïts a l'Audiència Nacional com el 'Kitchen', la sostracció amb fons reservats de la policia de material sensible de l'extresorer del PP Luis Bárcenas sense coneixement previ dels jutges. "Obeeix a una utilització injusta, fraudulenta i partidista de les institucions de l'Estat", va assegurar Marlaska.