La confessió de Matas remou el passat corrupte del PP balear

La confessió de l’expresident Jaume Matas, que ha admès que el Partit Popular va finançar de manera irregular i amb diner negre les campanyes electorals dels anys 2003 i el 2007, ha impactat en la política balear. Matas, que ha estat implicat en prop d’una vintena de casos, va fer la confessió en el judici del cas d’Over Marketing, després d’un pacte amb la fiscalia que ha fet baixar la petició de condemna de 10 anys de presó a una multa de 18.000 euros. D’ençà d’aquella època, el PP ha patit les renovacions de José Ramón Bauzá, primer, i de Biel Company, després. Tot i així, dels noms que ocupaven les llistes del PP al Parlament els anys 2003 i 2007, sobreviuen sis polítics en actiu.

La diputada Mabel Cabrer, que és al Parlament des de l’any 1999 i que va ser consellera amb Matas la legislatura del 2003, assegura que els mecanismes de finançament il·legal que ha confessat l’expresident només els coneixien “una o dues persones com a màxim”. Admet que el partit és “responsable” de “coses que no estan bé” i que el que va fer l’expresident “no estava bé”, però assegura que “cap dels que hi eren” s’ha de sentir “responsable” ni estar-ne “penedit”. A més, Cabrer insisteix que “no hi ha una llei clara” sobre com s’han de finançar els partits i es queixa que, “si un empresari vol fer una donació a un partit, després té moltes complicacions”. Mabel Cabrer acusa els partits de l’esquerra de “cínics” i creu que no poden “donar lliçons” perquè també tenen altres casos “similars”.

Un dels altres que va estar a primera línia amb Matas és Jaume Font, que va ser conseller de Medi Ambient al gabinet de l’expresident. L’ara líder d’El Pi recorda que fa més de set anys i mig que va abandonar el Partit Popular. El diputat es desvincula amb contundència del que revelen les confessions de Matas: “Jo què putes sé”, exclama. I continua: “Jo he fet molts de mítings i no em cuidava de qui pagava la llum o la banderola que hi havia darrere”. Font també recorda que va ser company de govern de l’expresident i afirma que “no és agradable per a ningú” veure l’expresident en la situació en què està. Tot i això, afirma que El Pi respectarà el que dictamini la justícia “com sempre ha fet”. “Quan la justícia actua i s’esperen sentències -explica Jaume Font- sempre hem estat respectuosos, fins i tot en qüestions que han afectat l’actual govern, com el cas de Més”.

Un company de partit de Jaume Font, Antoni Pastor, que també va ser al PP de Matas, s’expressa en termes semblants. El portaveu d’El Pi al Consell reconeix que l’expresident “ha reconegut” alguns fets, però espera “que es dicti sentència”. “Nosaltres no sabíem res perquè ens dedicàvem a altres coses”, diu per desvincular-se de les confessions. També es justifica dient que la majoria de dirigents del PP durant les campanyes 2003 i 2007 “no gestionaven el dia a dia”. Pastor, a més, apunta que no creu que el que ara digui Jaume Matas pugui afectar el PP perquè “ja el va afectar”. Això sí, assegura que la confessió fa mal “a la política en general”.

Pastor també parla de les renovacions i escissions que ha patit el partit des de l’època de Matas. Es mostra convençut quan diu que no sap els motius dels canvis que va fer l’expresident José Ramón Bauzá a partir de la campanya del 2011, però manté que “n’hi devia haver d’ideològics” perquè ell “cercava perfils pròxims, no tan regionalistes”. Així doncs, Pastor apunta que la renovació de Bauzá no perseguia acabar amb la corrupció, com afirmava l’expresident, sinó cohesionar ideològicament el partit.

El PP imposa silenci

La senadora del PP Catalina Soler rebutja donar explicacions: “El partit ha dit que no fem cap tipus de declaració sobre aquest tema fins que no acabi de ser jutjat”, afirma. El servei de comunicació del PP corrobora aquesta versió: “No volem ni considerem que sigui adequat fer declaracions sobre una qüestió que encara s’està jutjant fins que no hi hagi una sentència ferma”. L’únic membre del partit que s’ha pronunciat de manera pública ha sigut el fins dimecres portaveu adjunt al Parlament, Juan Manuel Lafuente, que assegura que el PP “accepta i respecta” les sentències “quan li són favorables i quan no”, i afirma que les confessions de Matas formen part d’una estratègia “en defensa dels seus interessos individuals, no en defensa de l’interès general”.