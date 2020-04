Les càmeres enxampen Mariano Rajoy fent esport i saltant-se el confinament

Amb l'Estat fent campanyes perquè tothom que pugui es quedi a casa, ja són dos els expresidents del govern espanyol que han desafiat la prohibició per dur a terme activitats no autoritzades. L'últim ha estat Mariano Rajoy. Les càmeres de La Sexta el van enganxar el Diumenge de Pasqua vestit amb xandall i sabates esportives i caminant ràpid, el seu esport preferit, pels voltants de casa seva, a Madrid. Una conducta que, segons veïns entrevistats per aquesta televisió, seria habitual per part de l'expresident espanyol. L'Estat investigarà els fets, segons ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha destacat que l'estatus d'expresident de Rajoy no l'eximirà de possibles responsabilitats legals: "La norma s'aplicarà en els termes que faci falta. El nom no determina la seva aplicació".

Rajoy, però, no és l'únic expresident que ha fet una lectura àmplia de les restriccions que s'han imposat des de la mateixa Moncloa que ell havia dirigit: el seu predecessor al PP, José María Aznar, tampoc ha predicat amb l'exemple, ja que va marxar a passar el confinament a la seva segona residència a Marbella ja en ple estat d'alarma.

Durant les setmanes que va durar el confinament més dràstic, la majoria de líders de partits estatals es van estar de sortir al carrer. Només el president espanyol, Pedro Sánchez, va sortir a visitar una empresa a prop de Madrid que fabrica respiradors, degudament protegit amb mascareta i guants. També va ser notòria la decisió del líder de Vox, Santiago Abascal, de reunir el seu grup parlamentari a la porta dels lleons del Congrés després d'haver passat la quarantena per haver donat positiu per covid-19. Però a part d'això la majoria de líders estatals havien limitat els moviments a anar al Congrés en els debats de pròrroga de l'estat d'alarma.

Els polítics surten al carrer

Ara, però, un cop acabada la prohibició de sortir al carrer per a certs sectors, alguns polítics també han considerat necessari sortir dels seus domicilis i fer algunes visites –acompanyats, lògicament, d'un estol de càmeres i fotògrafs–. A diferència de Rajoy i Aznar, però, no s'han saltat cap prohibició. Així, aprofitant la relaxació de les mesures de confinament, l'actual president del PP, Pablo Casado, s'ha desplaçat aquest dimarts al centre de pantalles de control de Madrid, on s'ha reunit amb els comandaments del comitè d'emergències. Allà l'han informat del funcionament d'aquest centre i ha pronunciat un discurs de gairebé set minuts en el qual li ha reclamat a Sánchez un pla de xoc immediat que passi per la compra de material, el pagament de les prestacions als afectats per ERTOs i la realització d'un milió de tests a la població per detectar el coronavirus.

La seva companya de partit i presidenta de la regió madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, tampoc ha esperat ni un minut a sortir el carrer. Dissabte va visitar l'hospital de campanya d'Ifema i en ple Dilluns de Pasqua, just després de rebre l'alta després d'haver donat positiu per coronavirus, va desplaçar-se fins a l'aeroport de Barajas per rebre un avió amb un carregament rècord –113 tones– de material sanitari. Aquest dimarts ha presidit l'acte de clausura d'un dels tres tanatoris temporals que s'havien habilitat, el del Palacio de Hielo de la localitat de Majadahonda, que ha estat obert deu dies. Ayuso també ha dit unes paraules davant la premsa, dreta sobre el gel de la pista d'hoquei, cobert amb una catifa per evitar relliscades perilloses.

Per la seva banda, l'alcalde de Madrid, el també popular José Luis Martínez-Almeida, va visitar el dia 7 uns treballadors de l'Ajuntament que desinfectaven un centre de salut de la ciutat i el dia 9 va supervisar un control policial en una carretera de sortida de Madrid.