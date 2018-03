El govern espanyol destitueix el secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons

Nova destitució del govern espanyol a Catalunya per via de l'article 155 de la Constitució. El consell de ministres ha acordat aquest divendres cessar el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, perquè "està immers en un procés judicial", segons han informat fonts de la Moncloa. La decisió arriba després que fos deixat en llibertat amb càrrecs després dels escorcolls practicats per la Guàrdia Civil dijous tant al seu domicili a Sant Joan Despí com al seu despatx al Palau de la Generalitat.

El jutge investiga si Òmnium va pagar la publicitat de l'1-O

Molons està sent investigat pels delictes de malversació de fons públics i desobediència en relació a la possible desviació de diners del Govern a les entitats sobiranistes -sobretot Òmnium Cultural, que també es va escorcollar ahir dijous- per a l'organització del referèndum de l'1-O, segons va explicar ell mateix després d'acollir-se al dret a no declarar en la comissaria de Travessera de Gràcia, on va passar tot el matí detingut. El fins ara alt càrrec del Govern, haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que porta la investigació. De fet, ja havia declarat al novembre davant la Guàrdia Civil.

Malgrat aparèixer el cessament en la referència del consell de ministres extraordinari que Mariano Rajoy celebra cada divendres en relació al 155, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, no ho ha mencionat durant tota la roda de premsa. De fet, és el primer cop des de les eleccions del 21-D en què cap periodista ha preguntat sobre el Procés. La Moncloa tendeix a deixar totes les relacions relatives al 155 en mans del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, però la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, és la primera en comparèixer quan es tracta d'assumptes de calat.